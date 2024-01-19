保瑞、美時全球布局 權證給力

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保瑞（6472）、美時（1795）去年營收雙創歷史新高，生技股王保瑞再啟併購案，宣布掛入美國市場的第一樁收購案，以總價金不超過2.1億美元、收購明尼蘇達州製藥公司Upsher-Smith；美時因高毛利血癌藥（Lena）美國市場今年備貨需求先行拉貨、加上日本市場順利取證，預估銷售將開始有表現。

保瑞本次收購Upsher-Smith，成進攻美國本土市場的第一個灘頭堡，公司在明尼蘇達州的兩個製造基地，不僅具有商業化量產實績，可生產藥品劑型包含口服固體、粉體、液體，並設有包裝產線。其中，位於Maple Grove的生產基地為目前美國口服固體製劑廠中單一最大廠區，廠房內部使用面積達60萬平方英尺以上，甚至擁有自己的倉儲及物流中心。

保瑞去年12月營收9.5億元、第四季營收32.01億元、季增4％；2023年營收141.95億元，相較2022年大幅成長逾35％，營收再創歷史新高。

美時2023全年合併營收為169.58億元，再創歷史新高紀錄，與2022年相比成長近16％。美時去年前三季EPS 14.19元，已賺超過一個股本，並超越2022全年獲利表現，公司去年亞太市場營收年增22％，主要動能來自於台灣業績、東南亞兩市場的穩健成長。

美時因新冠疫情升溫、生技政策支撐題材，加上搭減重藥物銷售熱潮，吸引買盤卡位選後行情，三大法人在高檔調節後18日再次轉買1,074張、投信則邁入連七買3,545張。