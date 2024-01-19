旺矽、聯詠營運旺 法人加碼

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旺矽（6223）半導體庫存調整及高階MEMS探針卡於客戶滲透率提升等利多，近期獲得法人看好，元大投顧看好目標價為280元；聯詠（3034）受惠今年在蘋果業務將快速成長，吸引法人加碼，外資18日買超聯詠345張，投信買超150張。

旺矽是全球前五大探針卡廠，提供高中低階探針卡產品，產品應用廣泛，近年積極拓展高階MEMS 探針卡於客戶滲透率提升，垂直式探針卡（VPC）於HPC相關應用逐步發酵，而新事業群設備市占率提升，預期旺矽的高階半導體及光通訊測試為長期成長動能。

旺矽去年前三季每股稅後純益（EPS）為11元，優於前一年的表現。法人認為，旺矽的獲利成長因子已變，AST/Thermal設備受惠於歐美先進製程開案需求，具市占率提升機會，同時Micro LED/VCSEL趨勢帶動PA業務成長。目前旺矽的評價較探針卡及矽光同業偏低，看好旺矽長期本益比具提升空間，建議逢低布局。

在驅動IC設計聯詠部分，該公司已在美國成立辦事處，提供美系客戶就近服務。海通證券表示，供應鏈調查訊息透露，聯詠可望成為iPhone 16 Pro驅動IC供應商。聯詠去年前三季EPS為29.56元，外資法人普遍估計今年EPS有望達36-38元的區間。