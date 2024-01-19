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聯發科、友達 法說押寶買盤進駐

聯發科說會31日登場，押寶買盤可望提前進駐。圖／本報資料照片
聯發科說會31日登場，押寶買盤可望提前進駐。圖／本報資料照片

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聯發科、友達熱門權證
聯發科、友達熱門權證

台積電（2330）18日法說會釋出利多，為國內元月超級法說會偏多行情搶下關鍵一勝，後續聯發科（2454）、友達（2409）法說會也將於31日登場，三星推首款AI手機有望催動智慧型手機換機潮，聯發科受惠可期；而今年大型運動賽事帶旺電視面板表現，友達也看好需求回溫，兩檔法說指標股押寶買盤可望提前進駐。

元月超級法說會進入下半場，19日起截至月底止仍有12家將陸續接棒演出，法人看好，消費性電子經過去年的庫存調整後，隨終端需求緩步回溫、庫存重返健康水位，今年復甦可期，將有助相關個股提前啟動法說會前押寶行情，聯發科、友達18日分別上漲2.05％、0.83％。

三星18日於美國正式發表全新旗艦機Galaxy S24系列，為全球首款AI手機，搶得市場目光；研調機構Counterpoint也看好AI手機2024年發展，預估今年AI手機總出貨量有望破億支，並於2027年達5.22億支、占整體智慧手機出貨量40％，2024～2027年年複合成長率（CAGR）83％。

聯發科去年新推出的5G AI手機晶片天璣9300系列出貨持續增溫，助攻去年第四季營收優於美系大行預期，市場也看好，智慧手機市況回溫，加上AI應用，將帶動聯發科今年業績向上。

另外，同樣有望於2024年喜迎復甦的還有面板產業，面板指標大廠友達也預計於31日舉行法說會，將有望進一步釋出對今年面板市況、公司營運相關展望。法人分析，今年第二季起陸續將有美洲盃足球賽、歐洲足球錦標賽及巴黎奧運等世界級賽事接續登場，可望帶動換機潮，助攻電視面板掀起新的備貨需求。

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