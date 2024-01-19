純網銀衝放款 推信貸專案

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三大純網銀信貸專案內容

信貸市場開春迎來資金需求大潮，三大純網銀加速放款動能，信貸競爭更加白熱化。將來銀行18日推出全新「將將龍來貸」信貸專案，打出利率最低1.97％起；連線銀行利率最低1.98％起；樂天國際銀行則有樂天貸，利率1.95％起。

三大純網銀持續力拚損益兩平，因此要積極擴大放款等業務量。據去年第三季底財報，連線銀存放比60.9％，仍是三家中最高；將來銀存放比37.7％；樂天銀存放比23.6％，今年首要目標均是加強放款量能，將存放比大幅拉高。

將來銀近期來勢洶洶，專案貸款一波接一波，為使更多國人享受到線上金融的便利及優惠，18日搶推信貸轉增貸限時0開辦費專案，額度最高500萬元、且綁約期僅一年，並主打利率最低1.97％起跳、限時0開辦費等兩大優惠，搶攻信貸轉增貸商機，相較市場同業，將來銀專案立即幫客戶省下5,000元～9,000元的轉貸費用，給客戶十足的誠意。

將來銀統計，至今累計申辦信貸客戶已近6萬人次，內部數據並顯示，有高達7成信貸件為轉貸整合他行貸款，若選擇將來銀專案，以貸款金額100萬元，轉貸後年利率由4％降至2.8％，並重新以7年期分期攤還計算，一年下來約可減少逾1萬2,000元的利息費用，月付金負擔也更輕鬆，有利資金靈活調度。

連線銀表示，個人信貸全年無休，24小時都可申請或撥款，更於去年3月領先業界打通申貸關卡，標榜有勞保就能申貸、且是首家無須自行上傳財力證明即可快速申貸的純網銀，即使是500萬大額信貸也能24小時線上撥款，申請到撥款最快僅10分鐘，客戶實測申貸快速有感，網路推薦熱度居高不下。

樂天銀推出的樂天貸，目前利率為1.95％起，貸款額度最高同為500萬元，3月20日前申請此專案，開辦費限時優惠為3元。