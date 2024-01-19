公股銀以優利定存搶美元

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公股銀近月美元優利定存專案

市場預期美國聯準會在今年首季開始降息的可能性逐漸下降，加上近期聯準會官員釋放鷹派訊息，部分市場人士認為，短期間將會維持高利率環境，公股銀雖未像去年上半年積極搶推美元優利定存，但仍有一、兩家不同期推出優利定存專案，續搶美元資金。

公股銀指出，美元存款特點即穩定度高及流動性佳，在美國歷經兩年鷹式升息後，基準利率已升至5.33％，成為炙手可熱的外匯投資商品，儘管去年第四季聯準會暫停升息，部分公股銀仍看好市場短期內將維持高利率，持續推出美元優利定存專案，多數專案額度上限在新台幣30億元至50億元左右，存款的門檻為1,000美元以上。

觀察去年10月華銀、一銀分別推出最高5.5％～5.6％的美元優利定存，11月合庫銀推出三個月年利率5.4％優利定存，12月一銀再衝高優惠利率，推出針對美元大戶的5.68％優利定存；就如接力賽一般，今年1月合庫銀續推一個月年利率5.25％、三個月年利率5.35％優利定存，最低門檻也是1,000美元。

據了解，公股銀行因預期美國高利率將維持一段時間，在真正降息前，將陸續零星推出美元優存專案，利率大概維持在5.5％左右水準，至於吸收的美元資金用途，主要用作SWAP和外幣放款為主。

據金管會統計，至去年11月底，公股銀外匯存款餘額最多者是兆豐銀，共計新台幣1.2兆元，其中外幣定存約7,840億元，也是公股銀第一；臺銀與一銀分居第二名、第三名。