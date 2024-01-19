台股基金績昂 申購兩樣情

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2023年台股基金淨申購排行

2023年主動式台股股票型基金及台股平衡型基金規模突破5,000億元，但加碼力道的淨申購數據卻是兩樣情，台股股票型基金淨流出約267億元，台股平衡型基金則是淨申購約37億元，共23檔獲投資人青睞，申購及規模皆同步增長，表現相對突出。

投信業者表示，去年台股股票型基金平均報酬近5成，台股平衡型基金也有約3成皆優於大盤，進一步帶動規模皆有逾4成漲幅，但隨大盤來到歷史高位區間，股票型漲幅更惟亮眼，投資人見好就收，影響去年整體申購表現。2024年台股後市不看淡，高檔震盪期間建議可透過母子基金循環投資等方式分批布局，掌握中長線的台股複利投資機會。

根據投信投顧公會最新公布的數據顯示，2023年淨申購處於前段班的基金多為各家招牌基金，前十名中復華投信有三檔進榜，日盛、野村及統一則各有兩檔入列，其中復華傳家二號、復華人生目標為台股平衡型基金。

復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，平衡型基金操作會觀察景氣循環與市場氣氛來做為股債比重調整依據，同時也會考量個股安全性、流動性、收益性及成長性，以追求中長線的超額投資報酬機會，鑒於半導體庫存拐點浮現、各產業持續復甦，持股約7成採偏多操作策略，配置以成長股、高股息股及複利收成股並重。除AI供應鏈外，也看好重電等政策利多產業持續成長，另鋼鐵、紡織、工具機等傳產可望谷底回升，將帶動整體台股企業獲利進入上修循環，提升台股評價表現。

群益店頭市場基金經理人吳胤良認為，美國聯準會2024年貨幣政策反轉確定，僅剩下時間早晚與幅度大小的問題，因美國經濟仍高概率將軟著陸，台灣經濟可望隨出口轉佳而向好，搭配貨幣面轉向寬鬆的環境，預估指數仍將維持大漲小回的多頭軌道前進。

法人強調，隨大選後不確定性消除，台股後市在資金轉向寬鬆，製造業庫存調整告一段落後轉向正向循環，台股今年將可望迎來景氣回升的行情。