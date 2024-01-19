台股續看多 定時定額有賺頭

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儘管總統大選後，台股大幅震盪回檔修正，但觀察1996年以來總統選後一個月，指數上漲機率與漲幅持續提升，統計上漲機率為86％，平均漲幅6.5％，短線美股漲多修正，台股跟著走跌，但投信法人認為，後續人氣可望再度匯聚，屆時新一波行情將啟動，現階段建議定時定額布局台股基金，分散短線風險並參與中長線多頭。

日盛投信台股投資研究團隊表示，選後觀望資金可望逐漸回流，CES消費性電子展新品齊發，電子股人氣回溫，美CPU晶片廠股價創歷史新高，台積電18日召開法說會，揭示今年展望，AI產業有機會接棒演出，加上今年企業獲利回到成長軌跡，以及台灣11月景氣燈號重回黃藍燈之上，挹注台股維持多頭格局。

今年產業焦點觀察IP矽智材、ASIC晶片公司等相關產業，可望完整受惠一整年，在AI應用發展下，伺服器平台出現升級潮，同步推動伺服器PCB性能提升，散熱需求隨AI效能持續成長，預期今年在AI伺服器市場開始放量成長，均熱片出貨量有望大幅增長，挹注業績成長動能。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，大選後適逢農曆年，過往也多有紅包資金行情挹注，把握台股行情震盪期，提供投資人分批建立部位迎接選後行情、農曆年紅包行情。建議中長線布局，包括AI新科技運用，帶動新產品趨勢，半導體恢復成長動能，且執政黨延續推動核心戰略產業，政策力挺六大核心戰略產業。

台新臺灣永續高息中小型ETF經理人黃鈺民認為，第一季上市櫃企業作夢行情發酵，台股指數亦表現佳，建議優先布局多頭爆發力佳的永續高息中小ETF，短線震盪加遽，可採定期定額布局台股基金，不用考慮進場時機，當淨值處於高檔時，同樣一筆金額買到較少單位數，但淨值跌至低檔時，可買到較多單位數，長期下來，基金平均購買成本會降低，也就不用擔心任何危機事件對淨值的衝擊，最適合股市大幅波動的時機。