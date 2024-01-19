日股基金嗨翻 年賺逾2成

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近一年境外日本大型股票基金績效十強

日本股市1月續漲，創34年以來新高，激勵日股基金近一年報酬率超過2成，法人表示，日本是目前少數仍然維持低利率的國家，加上國際資金看好，預期日股基金將有更多上漲的空間。

股神巴菲特在2020年就看好日本長期發展，大手筆斥資60億美元，買入三菱商事、三井物產、伊藤忠商事、丸紅、住友商事等日本五大商社股份，自2020年8月以來，日本五大商社股價漲幅分別達157％至351％，使巴菲特的波克夏公司獲利非常可觀。根據晨星統計，截至1月11日為止，日股基金近一年平均報酬率超過22％，其中，更有超過四檔基金的近一年報酬率超過3成。

安盛投資管理日本股票基金B投資團隊指出，數十年來日本一直對抗通縮，現在終於迎來轉捩點，且工資水平持續上升，預期2024年和2025年的平均通膨率分別為2.2％和1.6％。經濟增長可能會放慢，但將會領先其他已開發經濟體，由於政府推出大量刺激措施，估計2023年、2024年，以及2025年的GDP增長率將分別達到1.9％、1.2％和1.0％。

元大日本龍頭企業基金研究團隊認為，日股今年來漲幅大勝全球主要股市，指數站上34年新高，為迎接日本經濟轉骨契機，政府帶頭鼓勵國內民眾投資的NISA（小額投資免稅制度），東京證交所推動企業改善股價淨值比，都持續為股市帶來利多。

野村投信投資策略部副總張繼文預估，2024年日股仍是維持多頭格局，與1989、1990年代日本泡沫經濟時期相較，當時日本股市瀰漫投機氣氛，資產價格不理性飆漲。舉例來說，1990年3月東證一部指數的本益比竟高達47.5倍，如今日本股市多頭走勢是由企業結構性改變所驅動，目前東證指數的本益比才15.4倍，評價面仍相當便宜。在近年盈餘快速成長下，輔以日本企業的結構性改革，即加速實施庫藏股、提高股利發放，日股仍有價值重估空間，後續漲勢值得期待。