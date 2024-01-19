2024錢進美股 法人：可在七雄以外尋寶

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市場預期美股在2024年仍有表現空間，可作為核心持股，但在選擇個股上，法人認為，應比去年更謹慎，雖然美股七雄仍有走強機會，但建議可從美股七雄之外找潛力股。

美股在2023年表現佳，S&P500指數全年漲幅逾25％，其中都來自美股七雄貢獻，其他493檔個股漲幅相對有限，聯博投信股票資深投資策略師蘇智蘋表示，即便在通膨、升息等因素夾擊下，美國股市仍展現韌性，美國三大指數在1月10日時，不但收復聯準會2022年3月升息以來的失土更寫下新高。

對於2024年美股投資，因經濟走緩、利率居高不下，對於企業來說是一場持久拉力賽，聯博預期S&P500指數各類股EPS企業獲利成長率中，科技類股與醫療類股比其他類股較佳，這些產業較有機會勝出，可從中挑選值得長線佈局的投資機會。

富蘭克林證券投顧指出，2023年第四季財報季開跑，除持續留意高利率對企業財報的影響外，同時還關注美國企業對新一年度營運前景的看法，目前相對看好醫療保健、科技、通訊服務、消費耐久財等成長股的企業獲利成長動能，這些產業在今年有機會呈現雙位數成長且優於整體史坦普500指數。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸認為，美國去年12月消費者物價指數年增3.4％，高於市場預期的3.2％；月增率0.3％，也高於市場預期的0.2％，數據顯示聯準會對抗高通膨的任務尚未完成，要期待3月份就立刻降息可能還為時過早。

目前美股本益比維持在10年均值之上，並非特別便宜，加上去年第四季美股一路揚升，接下來須關注財報公布，尤其1月科技龍頭股業績表現，獲利如符合預期、甚至能調高財測，將有利第一季股市走勢。

美國降息可望在下半年成為焦點，富蘭克林證券投顧預期，市場廣度可望擴散至更廣泛的股票，加上AI發展及全球朝2050年淨零排放目標所需的基礎建設投資將成為未來經濟成長的主要驅動力，有利股市多頭續航，可留意科技、全球氣候變遷、基礎建設等投資主題。