陸股基本面轉好 長線可期

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據中國國家統計局17日發布的數據顯示，大陸2023年全年GDP成長5.2％，不但符合經濟學家預期，也達成官方的「5％」目標，投信法人認為，從基本面分析，大陸經濟成長依然有亮眼表現，因此陸股可長線分批布局。

先機中國基金投資團隊分析，預測到2024年，包括大陸在內的新興市場過去幾年所面臨的多種風險，將逐漸減弱或完全消除，包括地緣政治風險、已開發市場利率上升以及顯著的資產流出問題。雖然今年經濟成長將略有放緩，但相對於已開發市場，經濟成長將持續強勁，市場情緒已經見底，未來隨著時間推移，可能會看到進一步改善。目前大陸股市的價值非常具有吸引力，多家投行皆發布報告，看好陸股可能迎來反轉。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄指出，當前A股估值、情緒等指標仍處於歷史低位，但大陸經濟數據仍在穩步修復中，估值已處於接近極值，目前滬深300指數本益比不到9倍，創業板指的市盈率估值跌至歷史最低，隨著經濟數據開始改善，後市不必太過悲觀，類股關注重點仍為二大主軸，一是政策受惠族群，包括週期與大消費；二是科技創新應用，包括AI與機器人。

富蘭克林證券投顧強調，大陸官方近期屢有擴大財政支出促進基建、房地產等政策，欲刺激成長與信心的意圖明顯，但能否真正提振民間部門信心則待觀察，且大陸後續仍需進行去風險調結構的改革，結構性化解地方債務風險，進一步協調財政與貨幣寬鬆以推動再通膨，重新平衡經濟轉向消費等，政策面仍須有積極作為。