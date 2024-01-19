牛氣足 印度基金錢景俏

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境內跨國股票基金績效表現

全球不確定性降溫，股市掀起慶祝行情，帶動跨國股票基金績效亮眼，今年以來印度股市漲勢凌厲，相關基金表現亮眼，法人表示，印度大選在即，莫迪政府有望再次連任，且經濟發展信心十足，印度指數今年以來延續去年底多頭氣勢，直衝向74,000點，印度基金後市看俏。

瀚亞印度基金經理人林庭樟分析，印度從去年開始就重拾外資青睞，強勁的資金流入下，持續創新高，尤其今年更在全球不確定性降溫之際，指數多頭態勢延續，除了選舉利多因素帶動之外，與印度高速成長的經濟環境也是一大關鍵動能。

大陸經濟疲軟及地緣政治，全球資金不斷流出，印度成為受惠國之一，因具人口紅利、經濟政策優勢，持續吸引資金流入。且市場向來由內資主導，隨股市晉升至全球第五大，除被動型資金外，全球主動型基金買入比重仍偏低，預期未來資金行情可期。

第一金亞洲新市場基金經理人張帆指出，印度市場短線在選舉行情挹注，中長線則持續看好全球致力分散地緣政治風險影響，由大陸轉出之供應鏈訂單效應有利印度科技股、新材料股等表現，此外，印度市場具備人口紅利優勢，對金融股、消費類股的成長動能亦持續看好。

市場預期今年美國可望進入補庫存週期，對東南亞整體成長與投資機會轉佳，印度市場更是持續看好地區，總理莫迪上任10年，經濟成長攀升、支持度亦維持高位，今年選舉行情與莫迪可望迎來第三任任期，將有助於政策的延續，並推升印度製造業的全力發展，支撐民間消費續揚力。

群益印度中小基金經理人林光佑認為，印度將迎來大選，回顧過去三屆國會大選，股市在選舉前後三個月表現亮眼，其中以中小型股的漲幅更驚人，選舉行情加持及基本面強勁，製造業與服務業PMI持續在擴張水準以上，企業獲利可望延續雙位數增長。

隨全球供應鏈移轉，搭配印度政府透過政策利多來吸引海外廠商前往布局，對印度中長期經濟與產業成長和轉型具有正面效果，故對於印度股市後市表現仍正向看待。