全球動起來 基建基金勝率高

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基礎建設五大特色

2024年全球經濟仍受美國牽動，充斥些許不確定性變數，如地緣政治、大陸經濟成長放緩、消費縮減等，預估經濟為溫和軟著陸狀況。投信法人指出，除可瞄準全球政府不斷推出的基礎建設政策外，也可加入具創新特性的新基建產業，包括5G建置及數位科技等。

富蘭克林華美全球基礎建設收益基金擬任經理人陳美君表示，今年在觀察美國經濟是否軟著陸或不著陸的同時，還是應該做好本身資產配置的規劃，面對高物價高通膨的時代、市場波動又具不確定性，這樣的基礎建設股票，由於產業特性不少為政府努力推動的建設，不僅可以抵抗通膨，也有機會增加收益性。

全球基礎建設收益基金包括低波動、現金流、對抗通膨、搶先機及流動性佳。

另外，一般而言「基礎建設」多為受政府監管的公用事業，企業和政府的合約會簽訂一個定價機制，價格會依照成本、通膨指數等來做動態調整，因此公用事業或是基礎建設將不受物價上漲的波動影響。

合庫全球核心基礎建設收益基金投資團隊認為，目前基礎建設的評價已有回升的現象，然目前仍居過去十年來的超低區間，低於2倍標準差，估值偏低，但長線來看產業前景佳、獲利可期，建議投資人可趁目前估值低之際，布局基礎建設相關基金，以掌握長線趨勢所帶來的投資契機。

野村全球基礎建設大未來基金經理人高君逸強調，數位新基建，近年來在5G通訊、雲端運算以及人工智慧的強勁需求下，帶動數位新基建的快速增長。即便受到全球景氣復甦趨緩影響，各大科技廠在相關基礎建設投資上仍不遺餘力，後續發展值得期待。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人楊博翔分析，發展低碳轉型有助於提振美國許多鄉鎮的在地經濟，即使美國政局在年底選舉變天，也不會大幅影響能源轉型的發展。若相較全球類股指數，基建類股具備相對較低的波動風險及較佳的股息收益機會。

過去公用事業需求穩定但成長性不高，但目前綠電成本已低於傳統電力來源，且長期政策獎勵誘因下，以公用事業為主的基礎建設基金將迎來難得一遇的爆發性成長機遇。