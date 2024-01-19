升息週期結束 REITs後市有戲

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不動產基金績效前十名

全球房地產市場受到緊縮貨幣政策衝擊，法人表示，目前評價已在長期均值下1倍標準差左右，且近期美國聯準會升息週期結束，房市處於漲勢，因此，即使REITs價格仍呈現波動，但REITs後市持續看多。

依歷史經驗顯示，統計近四次聯準會升息週期結束，投資於REITs的三個月與六個月都有1成以上漲幅，一年後更有2成左右報酬表現。富蘭克林坦伯頓全球房地產基金經理人丹尼爾．席爾表示，儘管REITs面臨現金流成長放緩的狀況，仍保持正成長，預期利率觸頂將使不利因素轉為有利因素，並再次成為推動REITs股價的驅動力，相信高成長的次產業會有較為突出表現。

法人預估，2024年底美國CPI年增率將回到2.4％、核心CPI年增率2.6％，通膨回歸正常化，市場預估聯邦公開市場委員會（FOMC）即將於今年迎來首次降息。兆豐投信指出，利率下降有利刺激企業資本支出，製造業景氣將步入12個月～24個月的上升循環，隨經濟基本面強勁，帶動金融業與觀光服務業發展，REITs後市有增益和股利上升的機會。

路博邁認為，目前已接近升息拐點。從歷史上來看，房地產投資信託在利率緊縮週期結束後的時期表現良好，對高品質房地產的需求、低槓桿、有吸引力的評價以及更具防禦性的需求等因素將有利房地產投資信託未來發展。目前住房產業的體質強勁，出租率良好且租金成長動能不俗。

儘管總經環境可能持續對房地產業帶來壓力，將持續聚焦基本面較佳、需求動能多元、資產負債表強勁且足以駕馭市場波動性的特定企業。路博邁強調，持續看好受益於數位轉型且與科技相關的次產業如工業、生命科學辦公室、電信塔，同時正面看待住宅、醫療保健、倉儲等具有結構性需求順風的次產業。