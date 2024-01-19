今年資產配置 外資按讚亞債亞股

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美國聯準會利率應該已見頂，市場預估美將在今年下半年開始降息，宏利投資管理發布2024年投資展望，針對全球經濟格局的關鍵趨勢預測，特別點出亞債、亞股的投資機會。

宏利環球首席經濟師兼策略師Frances Donald指出，今年可能無法看到全球經濟同步反彈，但預計不同市場和資產類別將呈現獨特機會。例如美國更有可能抵禦金融體系收緊的影響，因為當地聚焦本土發展、就業狀況強勁，而且消費者財政相對健康，均可望帶來支持。

宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監Murray Collis認為，今年將是投資者重新考慮進行資產配置的時機，亞洲債券將為投資者提供具吸引力的收益，目前看好高品質的亞洲美元債券和個別亞洲本地市場。

亞洲投資級債像是評級為BBB級、目前收益率在大約5.5％至6％之間的債券，其穩定的基本面和強勁的需求均具有優勢。從市場層面來看，一些受惠於結構性增長主題的市場，如印尼和印度。同時印度政府債券將被納入摩根大通指數，相信更多投資者將在亞洲不同市場尋求具吸引力的收益。

宏利投資管理股票部高級組合經理陳景琳分析，亞洲股市將迎來不少機會，尤其是東協地區的股市表現。亞洲股票今年預測本益比約12倍，低於過去十年平均水準，其中香港及大陸股票的本益比更分別只有約8倍及10倍。相較本益比約19倍的美股，亞洲股票的估值便宜得多。

就風險回報看好東協和大陸股票，東協較看好印尼、馬來西亞和泰國，這些市場透過「中國+1」策略吸引外商直接投資（FDI），另菲律賓擁有相對較低估值，及利率下降空間，也具投資機會。

群益投信強調，亞股中的印度因基本面穩健，吸引外資持續買超，因本土投信資金持續流入，資金動能依舊強勁，可用定期定額或分批進場的方式，適度布局印度基金。