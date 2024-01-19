風華債現 今年美投等債最吸金

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市場預期美國今年應會降息，資金持續流入債市，從歷史經驗看，在降息前進場投資債券會比等實際降息時進場賺更多，資金早已持續流入債券，今年來美國投資等級債比歐洲、亞洲等投資等級債吸金。

據EPFR Gobal資料顯示，截至1月10日為止，美國投資等級債淨流入145.02億美元最多，其次是歐洲投資等級債淨流入27.03億美元，亞洲投資級債年來則呈現小幅淨流出，金額約0.5億美元。

富達投信表示，受到美債殖利率顯著下跌的推動，去年12月全球投資等級債表現全面上揚。其中美國投資級債表現優於歐洲投資等級債，目前仍相對看好投資等級債，將持續關注能源價格變化及美國恢復償還學貸對於民眾消費影響，作為未來經濟成長與企業基本面判斷指標。

群益投信固定收益部主管林宗慧指出，隨2024年美歐央行結束升息循環，日本央行結束負利率政策，延續緊縮力道有限，全球債市環境進入坐領息收，等待降息行情的投資階段。

根據過往Fed暫停升息後一年的債市平均漲幅表現，可見各類債券資產均有相當正報酬表現空間可期。林宗慧說，若暫停升息後，存續期間操作策略以長債最受惠，因此，可以逐漸增加長債的投資比重；若暫停升息後一年，各類債種價格均漲，以全球投資級債為例，四次暫停升息後一年後的投資報酬率都不一，從5.9％～16.8％不等。

部分法人相對看好歐洲投資等級債，富蘭克林證券投顧認為，儘管全球投資等級債利差已收窄至低於長期平均，但投資等級債公司基本面將維持穩健。此外，歐洲投資等級債信用利差仍在長期平均之上，價值面仍具吸引力，尤其降息之前進場，中長期持有獲利會更多。

統計自1995年以來四次聯準會停止升息來看，升息日即開始投資美國高評級複合債指數的平均三年累積報酬率為26.90％，但若等到降息首日才進場投資，平均三年報酬率則降至17.95％，少了約9個百分點，顯示債市多頭於停止升息時即已先啟動。