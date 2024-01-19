凱基人壽講座 提升學子金融素養

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民法已修正年滿18歲就是「完全行為能力人」，然而，若沒有足夠的正確認知去辨別真偽，甫成年的年輕人反而容易落入詐騙陷阱中。凱基人壽於寒假期間攜手國立台北大學共同辦理「凱基人壽與你相約聊大人の金融二三事」知識宣導講座，並連結集團資源，安排中華開發金控、凱基證券、凱基銀行、凱基投信專業講師，給予全方位金融保險知識觀念，協助年輕學子追求每一階段幸福人生。

保險即生活！不論是新生兒剛出生時或未來結婚育兒、退休樂活等每個重要人生階段，都與保險密不可分，因此課程設計上從認識保險角度切入，講師以譬喻法將保險比喻為滅火器、預防針、救生圈等常見生活工具，說明該工具的用途，體現保險保障的功能與價值，並介紹主要險種保障特性、未來如何依不同人生階段進行保險規劃，藉此幫助年輕學子提升風險保障意識，得以為未來打造穩固保障。

考量現今金融服務及商品類型非常多元，講師也從年輕人最常接觸的銀行服務開始進行分享，除了說明申辦小額信貸應注意的眉角及如何培養信用好習慣外，更因應近期利用人頭帳戶詐騙案件頻傳，特別提醒現場學子要好好保管個人帳戶，切勿因小利讓觸法情事發生。而隨著主管機關政策開放，年輕族群常透過現股當沖及零股交易等方式進行投資，也在課堂上分享時下討論最熱烈的指數股票型基金（ETF）和定期定額投資的重要性外，並提醒現股當沖交易注意事項和違約交割風險。

除了有足夠金融素養應對出社會後的金融生活外，如何規劃未來職涯發展也是大學生的重要課題，因此講座亦導入「Holland職業類型測驗」，幫助現場學子分析個人特性及價值觀，找出未來職涯方向，凱基人壽將持續落實公平待客原則，以實際行動積極向下扎根推動金融保險知識教育。