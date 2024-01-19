第一金投信：今年電競業多頭可期

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2024台北國際電玩展即將登場，新遊戲推出與電競配備推陳出新，帶來遊戲產業後市發展的樂觀預期，第一金全球eSports電競基金經理人劉郁伶指出，去年底至今，受惠於消費旺季、降息預期與債券殖利率下滑等推動，電競相關個股股價表現亮眼，今年產業獲利還有10％以上的成長空間，將助攻電競產業多頭表現樂觀的預期。

今年台北電玩展預計將有300款以上的新遊戲推出，此外，週邊設備的功能增強、效能提升等，受到玩家高度期待。劉郁伶說明，今年全球景氣可望維持溫和成長，金融環境穩定支撐家庭資產等，這已反應前陣子消費旺季的資訊消費動能，包括半導體、軟服務、媒體娛樂，及消費電子產品等相關股價表現優於一般消費品，電子產品年節消費動能及股價漲勢，反應消費者及投資者樂觀情緒。

從企業獲利表現觀察，高盛統計，去年第四季標普500指數整體企業獲利年率為3％，2024年可望有11％的成長率，進一步觀察各產業表現，劉郁伶表示，資訊科技業表現最佳有16％、通訊服務也有14％成長最多，且在利率預期下調、美元偏弱勢的情況下，EPS仍有進一步向上修正空間。

劉郁伶強調，電競基金投資將產業發展趨勢納入考量，新遊戲上線時程有明確排程，發展完整遊戲生態圈，同時在推動跨域發展具備成功模式者成為投資焦點。

此外，新遊戲規格帶來設備、配備升級的相關產業大型科技標的，受惠景氣與消費復甦動能，提供積極型投資人及遊戲玩家看好電競遊戲產業成長趨勢，在樂衷遊戲的同時，也能以定期定額方式持續參與電競科技產業的另類投資選擇。