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台中銀行Lolly Pay 新服務上線

  • 工商時報 郭亞欣

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因應數位金融的多元發展及消費者支付習慣的改變，手機已成為一般民眾日常消費及繳費的主要媒介，台中銀行為讓客戶享有更便利的行動支付體驗，輕鬆快速完成支付消費，於該行行動銀行推出「台中銀行Lolly Pay」，這項服務以財金資訊公司推廣之台灣Pay QR Code共通支付為基礎，擴充台中銀行行動支付應用功能，提供更友善的普惠金融服務。

台中銀行為慶祝新服務上線，特於1月18日起至7月21日止，舉辦「台中銀行Lolly Pay吃喝玩樂最速Pay」行銷活動，客戶於活動期間使用「台中銀行Lolly Pay」，至櫃檯放有「台灣Pay」或「TWQR」立牌的特約商店，掃描QR Code或出示付款條碼完成單筆消費滿新臺幣50元（含）即回饋50元，限額7,000名（每名限回饋1次），相關優惠詳細訊息，可至台中銀行官網查詢。

因應數位金融發展趨勢，台中銀行以嶄新的識別形象開發數位銀行品牌「Lolly Bank」，並預計於今年開辦Lolly數位帳戶，整合支付、點數建構創新的消費金融服務，提供客戶日常生活情境所需的金融服務，打造專屬於該行會員的金融生態圈。此外，台中銀行亦積極建置QR Code轉帳、繳費功能，透過增加數位服務項目，以滿足客戶便利金融需求。台中銀行表示，未來將持續發展更多樣且便捷的支付工具，豐富及優化行動支付場景，帶給客戶更好的金融服務體驗。

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