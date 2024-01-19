服務新住民 新壽推多語言通譯

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近年台灣新住民人數持續攀升，據移民署統計，2023年底全國新住民及新二代子女已突破百萬人，新住民常面臨語言不通的困擾，而金融保險是生活中不可或缺的服務之一，艱澀的條款以非母語解說的理解難度更高，新光金控（2888）子公司新光人壽與「台灣新住民家庭成長協會」攜手合作，推出多國語言通譯服務，消弭新住民獲取金融保險資訊的溝通障礙，金融友善再升級。

新光人壽多國語言通譯服務涵蓋越南語、馬來語、泰語、印尼語、緬甸語、菲律賓語、日語、韓語和英語等九種語言，客戶可先撥打客服專線0800-031-115或親臨服務據點預約，由台灣新住民家庭成長協會媒合專業通譯員，於指定時間提供金融通譯服務，並結合新光人壽官方網站資訊升級，讓新住民客戶以母語了解保險相關資訊、自主完成理賠申請，從而減少語言溝通的資訊落差。未來新壽也將在全台服務櫃台提供多國語言翻譯機，讓第一線服務人員能夠順暢溝通、即時協助，不再受限語言隔閡。

新光人壽落實公平待客服務理念，不斷創新多元族群友善金融服務，針對聽語障人士提供「手語視訊翻譯服務」，服務人員將助視訊連線專業手語翻譯員，遠端即時進行翻譯服務，確保聽語障人士順暢溝通零障礙。服務空間亦規畫多項友善服務設施，如無障礙空間設置、輪椅、老花眼鏡、放大鏡等，讓客戶洽公空間更友善安全。

新光人壽秉持「低碳、創新、共好」的永續精神，積極傾聽客戶聲音，本次合作不僅在提升服務品質，也期待突破語言障礙的跨界合作成為全新里程碑，讓所有在台灣打拚的新住民能夠安心生活，更容易適應及融入台灣社會，樹立企業推動多元文化共融的典範。