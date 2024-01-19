刷卡兼環保 星展eco永續卡發行

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星展銀行（台灣）長期支持的社企和社創夥伴，推出多項綠色消費禮遇，並針對電動車及低碳交通提供加碼回饋，昨（18）日宣布推出「星展eco永續卡」全新權益，而這張「星展eco永續卡」是亞洲首張使用可生物分解材質PLA製作的信用卡。在完成永續卡系列換發作業後，星展銀行（台灣）更將成為亞洲第一大PLA材質信用卡發卡行。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，星展一直關注環境議題，並串聯企業資源推動永續。星展eco永續卡」導入碳中和技術降低製卡過程238噸碳排量，相當於減少了汽車繞行地球37圈所產生的碳排量。同時，信用卡權益更納入低碳交通、社企商品與服務等消費場景，期望以實際的優惠加碼，鼓勵卡友擁抱綠色消費。整合原花旗現金回饋信用卡產品，「星展eco永續卡」全系列共推出五張卡別，除原花旗卡友權益維持不變外，「星展eco永續卡」提供國內外一般消費享1.5％現金積點無上限，並針對國人喜愛的海外地區消費加碼提供最高至5％現金積點優惠，同時結合綠色消費加碼回饋，讓卡友能繼續安心「無腦刷」。

「星展eco永續卡」提供國內外一般消費均享1.5％現金積點，回饋無上限；因應海外旅遊需求增加，星展銀行（台灣）針對國人喜愛的熱門地區推出當地店家持實體卡刷卡消費享最高5％加碼回饋（含原1.5％回饋無上限加3.5％加碼回饋，加碼回饋每期帳單上限1,000點）。