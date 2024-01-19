多箭齊發 暐世生技2024火力全開

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暐世生技（4197）做為台灣橫跨醫療檢測、肌膚保養、保健食品及癌症基因研發之多元化生技企業，在歷經2023年之轉骨調整後，將在2024年蛻變大顯身手。

暐世由董事長戴鏗碩（多倫多大學生醫博士）創立於2005年，從血液檢測的血糖機自有品牌「eBmonito醫必」及保養品自有品牌「CoreSence蔻仙詩」開始做起，逐步拓展至保健食品領域並持續耕耘癌症基因研究。

為擴展營運動能，在籌備多年後將於2024年推出多項規劃，包括（一）血液檢測持續研發新藍海產品:因眼見血糖產業已成為紅海市場，暐世近年開始拓展檢測市場至其他功能性檢測產品，如：血酮、尿酸、膽固醇，這些功能性的藍海產品已逐漸在市場開拓上開花結果，期望2024年將貢獻占比顯著擴大。

（二）高端保養「CORESENCE全新櫃位」：經營17年之久的保養品牌CORESENCE（蔻仙詩），以「深層感受、絲絲入蔻」的品牌精神推出獨家歐盟專利成分OllanteinR之「新世代逆齡保養品」，並為不同肌膚需求設計專屬保養品，自2022年於新竹大遠百一樓開設專櫃業績持續成長，將於本月16日櫃位升級，以全新品牌識別新裝亮相，持續提供「MIT奢華級保養」與專人服務，結合線上官網以O2O（Online 2 Offline）模式拓展。

（三）開創全新品牌「BOWIL男仕保養」：除既有專櫃品牌外，暐世亦注意到開始增溫的男仕保養意識，在歷經兩年規劃後，將於本月中旬推出全新品牌BOWIL，利用研發、生產、行銷一條龍優勢，針對台灣氣候、男性膚質「客製化」全新保養品，訴求「保養不難，簡單就好」，推出富含「抗光老化OllanteinR」的「超進化爆水精華乳」和「超淨化保濕洗面乳」期以獲得廣大男性共鳴，2024年計畫推出更多針對男性膚質的護膚產品，讓男性在保養上能有更多元選擇。

（四）專利成分玉米黃素「NIKOTTA寵物保養」：另因應毛小孩經濟逐年增長，從飼料、零食到清潔都有，惟獨「保養品」的選擇甚少，暐世藉由多年研發保養品專業，特針對毛孩肌膚困擾推出保濕滋養的日常保養品外，也推出含有玉米黃素的「護眼補充品」，其適口性佳能讓毛小孩安心地補充日常所需營養。

除此更值得一提的是，暐世持續鑽研的「癌症基因研究」已取得關鍵成果，可望再讓台灣生技實力於世界舞台發光，暐世表示走過18個年頭，將持續秉持專業技術與高品質理念創新、研發多元化產品行銷國內外。