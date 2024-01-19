陳家烏魚子 過年送禮首選

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過年送禮！大家想到都一定要有烏魚子，在業界烏魚子廠商不少，烏魚子除了含有豐富的蛋白質、維生素、礦物質和健康的脂肪，更在過年送節及宴會拿來送人食用。

陳家烏魚子屢獲媒體跟部落客推薦，甚至在電商平台月創近萬份銷量，在饒河夜市實體店更是不少外籍觀光客排隊來買，不是買一盒一盒而是上萬元買，銷量相當驚人！「陳家烏魚子」被媒體封為「烏魚子界的愛馬仕」，產地直送嚴選，加上二小時精工處理烏魚子到完全沒腥味，大人小孩都愛，不提早預訂真的訂不到。

堪稱台灣烏魚子第一品牌「陳家烏魚子」創辦人陳佳麟以實驗精神不斷改良食物口感，早期他在科技業深耕多年的研發工程師，光是個人專利就達到109項之多，難怪改行後能將烏魚子的美味研究地這般透徹，連業界做近一甲子的烏魚子商都佩服，「到底如何辦到的？」。

陳佳麟表示，食品的源頭很重要，台灣就是烏魚子產地，希望能以多元的方式，將好吃的台灣烏魚子推廣到全世界，讓更多人知道烏魚子的美味。

世界各地不少產地都有烏魚子，但他試過日本、中國等地，陳佳麟自豪的說，自己的烏魚子要做到「世界第一等」，曾受中國知名節目「舌尖上的中國」採訪，但他堅持不透露「研發秘方」，至今無人可超越，他對烏魚子的研究有成，如同發明家的精神，他說烏魚子本身的缺點包括：澀、苦、死鹹等，也有不少人收到烏魚子，放在冰箱放壞了就丟掉，由於現代人忙碌要料理也很麻煩，陳佳麟了解痛點後進行改良，將烏魚子定位為日常生活隨時可吃的零嘴、打開即食，更可搭配料理，因此受到不少年輕族群跟上班族青睞。