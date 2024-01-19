商研院攜手大專院校 培育永續人才

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因應全球要求淨零，企業急需綠色人才，商研院（CDRI）」、ESG永續發展協會與宇柏資訊共同合作自去年開始推動「促進臺灣大學校院ESG領域課程及認證」獲業界及學界廣大迴響，去年與16所大專院校簽署協議，18日再與22所大專院校簽署合作，截至目前已有38所大專院校正式達成合作共識，為企業界培育永續人才。

商研院（CDRI）董事長許添財強調，此次活動不僅持續匯聚ESG永續發展相應的產業人才，攜手合作培育卓越的師資團隊，並加速擴大落實推動「ESG永續助理管理師」的認證工作。透過此一專案合作計劃，在大專院校進行系統性的ESG永續教育種子師資培力與標準課程教學推廣，可進ㄧ步嘉惠莘莘學子在走出校門前就已具備將來就業時，實際參與各層面永續發展管理工作的相關職能。這對擁有150幾萬家中小企業組織的台灣加速推動ESG永續發展目標上，特具確實有效的意義。

ESG永續發展協會執行長陳護木指出，地球暖化過程中，政策被大國掌握，小國要怎麼生存？他指出，唯有培育下一世代人才，擁有綠色設計、綠色工法及掌握新商業模式的人才，才能在永續變革中掌握機會。「ESG領域課程及認證」將於4月13日及14日開設兩天專業師資研習課程，該課程主要針對種子教育進行培訓，接受兩天研習課程並且拿到證照的學員，將會成為「ESG永續助理管理師」證照班的推動師資。

其次，商研院「ESG永續助理管理師」會先與各校合作開設為期15週共46小時的培育課程，也預計每年一月、五月、六月舉辦證照大會考，凡通過考試者即可以獲得「ESG永續助理管理師」資格。商研院院長王建彬院長表示，今年也將計劃將ESG相關知識引入東南亞臺商，預計推出越南、泰國等地的ESG台商課程。在台灣方面，則將推出第十一期「二代經營實學班」以及第三期的「三五精進班」，這將有助於培育更多具有專業且具備國際競爭力的ESG永續人才。