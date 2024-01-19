泓德能源2023營收年增率衝15.6%

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2023年「能源界的Uber」泓德能源（6873）表現亮眼，由於大型光電案場完工結案，加上儲能統包工程案場進入大量投入期所產生的工程認列收入，讓12月營收大幅成長，以近16.84億元創下歷史新高！2023年自結全年累計營收58.5億元，年增率達15.6％。泓德能源全台開發持有量1.5GW，2024年預計開工量體超過350MW，今年更獲富邦百億基金支持，預計開發光電與儲能案場共700MW。除了持續布局臺灣，泓德能源亦瞄準海外市場，成立了日本子公司與澳洲子公司，目標於2027年前累計光電與儲能量體達820MW，搶攻國際電力交易市場，2023年泓德能源正式掛牌台灣創新板（TIB），預計於2024年3月中旬前送件申請轉上市。

泓德能源旗下負責綠電購售的「星星電力」，合作客戶包含金融業領導品牌、晶圓代工大廠、半導體封測大廠等諸多產業，2023單一年度合約總量超過18億度電，轉供據點超過600個，累計簽約轉供度數已達110億度電。負責充電營運事業的「星舟快充」2023拿下鐵路局標案，完成環島充電網路布局；2024將持續拓展便利商店、百貨公司、量販店賣場及停車場等合作，目標開發站數278站以完善全台充電生態圈。

提供能源聚合商服務的「星佑能源」2023年完工60MW E-dReg案場儲能設備，2024開始參與電力市場交易，預計上線量體近300MW。2023加盟全家便利商店，打造全台全家第一家具備「光充儲整合示範點」的便利商店。屋頂與店外安裝太陽光電設備、儲能設備、120Kw充電樁、V2G充電樁等設備，搭配AI能源管理系統，將此處打造成社區型微電網，且具備節能、停電時維持重要負載運作以及永續等多重功能。

泓德能源旗下負責電站維運的「泓博能源」以AI管理系統監控案場與分析相關數據，為不同電廠提出與執行個別化作業，其服務通過國際第三方驗證機構TUV NORD認證，其中太陽光電系統之維運服務取得Classic AAA最高等級肯定。截至2023年底，泓博能源已簽約容量達310 MW，目標於2027年前累積維運量體達1GW。