江明賢特展 國美館盛大展出

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「大道無門：江明賢藝術歷程」展是台灣藝文界的年度盛事，即日起至2月25日於國美館盛大展出。此次展出江明賢藝術家畢生精選之作，並由知名策展人、同時為江明賢的學生-葉國新博士率領墨海樓團隊親自操刀。

1942年出生於臺中的江明賢具有豐富學養，集藝術家、教育家、思想家於一身，孕育出對多元媒材的靈活掌握能力，除傾力於水墨創作外，油畫、水彩、書法及素描等也多有涉獵，因此能建構出繽紛多樣的藝術風貌。從青年時期榮獲國立師大美術系系展國畫第一名殊榮、台灣畫家在中國舉辦個展第一人、勇奪國家文藝獎、國立師大美術系所名譽教授、台灣美術院院長的榮譽，而他數十年來持續不斷在世界各地，如台灣、美國、法國、西班牙、中國、韓國、日本等國舉辦個展達70餘次、聯展達百餘次，更是許多後輩難望其項背的榮耀。

此次策展人細膩剖析江明賢藝術歷程與風格後，依不同題材、技法、藝術風格、美學理論、創作哲學從江氏創作生涯中，透析創作理念，進而將「大道無門—江明賢藝術歷程」以五大主題呈現，包含懷鄉記情、千江萬嶺、興詩化境、造心物外以及無法墨章。不論風格或題材；寫實或寫意；具象或抽象；山川、風景或建築，可窺見他以中華文化為底蘊，深受中國文人畫影響，師法自然，講求氣蘊，不僅在於寫物之形，更著重於表達個人獨特心緒流轉。