紡織業拚低碳智慧化 產發署獻策

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絲織公會與國內紡織相關公協會，17日假紡拓大樓17樓，舉辦「產業發展署能為紡織業做些什麼？及紡織業低碳化實務與解決方案」演講會。由絲織公會理事長莊燿銘主持，邀請產發署署長連錦漳及五位紡織相關節能減碳、淨零永續實務專家進行專題演講。

連錦漳以「產業發展署能為紡織業做些什麼？」為題，說明全球淨零趨勢、國內外淨零法規政策、我國紡織業發展現況與問題及淨零轉型推動作法。他指出，國際品牌重視產業鏈碳管理效益，除了減碳和碳中和（淨零）目標外，也包含強化對供應鏈的碳排放管理。

連錦漳從助升級、顧需求、拓商機、減負擔、注資金及育人才等六個面向來說明產業發展署在淨零碳排的推動作法，協助業者進行低碳化與智慧化升級轉型。並鼓勵業者導入新技術，進行新產品開發，以提升產業研發創新能量，提高產品附加價值。

連錦漳表示，低碳化、智慧化勢在必行，但執行上並不容易，須由企業高層扮演關鍵推手，中心廠扮演領頭羊，大企業以大帶小，帶動供應鏈低碳化、智慧化轉型。112年度紡織領域個案低碳化與智慧化升級轉型與診斷輔導165家，製造業低碳及智慧化領域升級轉型個案補助93件通過，以大帶中小型製造業低碳及智慧化升級轉型補助15件通過（含低碳化6件及智慧化9件），113年度將持續辦理，歡迎紡織業者踴躍參與相關計畫。

連錦漳演講後，特安排紡織業低碳化實務與解決方案分享，對協助紡織相關廠商進行節能減碳、淨零碳排，提升投入效益及永續發展，助益頗大。