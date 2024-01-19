買酒網 潮龍酒禮超時尚

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2024適逢甲辰龍年，「買酒網」特別推薦包括日本果實酒、西班牙葡萄酒等超值禮盒，以全新設計、氣氛滿滿的專屬禮盒與提袋，讓你成為聚會上最吸睛的一顆星。

「買酒網」首推「西班牙富飛酒莊單一園紅酒」，這款由經驗豐富的工匠仔細挑選、並全程手工採摘品質最佳的葡萄後，放入小箱子中運輸，酒莊使用最能表現風土的原生酵母，在不銹鋼發酵槽中發酵，隨後酒汁被轉移到法國勃根地新桶、法國勃根地二次桶、法國波爾多新桶、法國波爾多二次桶中進行長達14個月乳酸發酵，再將這四個桶中的酒液不經過濾後調和裝瓶。

富飛酒莊單一園紅酒，具有成熟黑莓、黑醋栗與西洋梨果香，輔以烤麵包、辛香料等香氣，讓人感覺到他具有無比的陳年潛力。特別設計的龍年限定全新視覺，在雙入禮盒的外盒與專屬提袋上，以幾何拼貼的Q版龍圖案，呈現出新潮、時尚、現代、有朝氣的視覺效果。酒標部份則使用插畫風格，以詼諧畫風畫著一隻穿著正式西裝的龍，戴著時尚墨鏡、手捧金元寶的吉祥寓意，使你很容易在一片紅酒海中注意到它。

另「梅乃宿柚子酒2024新年禮盒」這款不僅果實感豐富，且在低溫調和的製程下，香氣、酸度、油脂度、苦味都達到了絕佳的平衡，讓柚子特有的清爽風味及酸度完美保留下來的水果佳釀。

「白鶴金箔梅酒原酒」100％使用一顆顆細心手摘的紀州「南高梅」，遵循古法傾心釀漬的本格梅酒。以高達19.7％的原酒（不兌水調整）風貌封存瓶中，突顯南高梅獨特的芳醇梅香及濃醇口感，使品飲方式更為多樣。無論是加冰塊、兌冷水、溫熱飲用皆宜，但最推薦的是加入蘇打水倍添爽快感，或作為雞尾酒基酒使用，堪稱是梅酒中的百變女郎。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康