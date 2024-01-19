麥卡倫春宴系列 復刻團聚時刻動人瞬間

迎接每年最溫暖盛情的團圓時刻，每年都造成搶購熱潮的「麥卡倫單一麥芽威士忌」農曆春節禮盒，今年特別以城市遊子於年節的返鄉歸途作為靈感，將春節團聚的思念及祝福化為味蕾，推出全新的麥卡倫「春宴系列2023－The Journey」，嚴選頂級歐洲雪莉橡木桶、美國雪莉橡木桶與美國波本桶陳釀的豐富層次，呈現出獨有蒸米香、椰奶布丁和燕麥餅乾氣息，勾勒出農曆春節的特色風味，邀請異鄉遊子們踏上團圓的旅程，更於包裝設計中細膩詮釋春節返鄉的歸途景緻，將遼闊星空、靜謐群山、城市光影與溫馨的團圓時刻層層堆砌，復刻團聚時每段動人的瞬間，為新春禮讚賦予雋永而深刻的意義。

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，麥卡倫「春宴系列2023－The Journey」以農曆新年為靈感，將年節洋溢著幸福與富足的喜悅之情化為味蕾，品飲時可感受到溫潤烤橡木、奶油蒸米飯和椰奶布丁，以及香草和燕麥餅乾的甜柔風味，呈現農曆春節的馥郁甜美。而味蕾上流轉著柑橘與椰子的馨香，牽引出絲滑甘甜的烤橡木和奶油香草餘韻，引領品飲者捕捉新年團聚美好時刻。

麥卡倫全球創意總監Jaume Ferras則表示：麥卡倫「春宴系列2023－The Journey」概念源於新年返鄉團聚時，為家人帶回特別禮讚，在溫暖的相聚時刻，一起回顧及迎向對來年的希望與祝福，這款完美的威士忌適合在新年團聚時與朋友、家人和愛人分享，不僅回首過往的辛勞與付出，更是共同展望，希冀來年的美好。

劉姿瓘（Rita）強調，為詮釋春節團聚的喜悅與感動，亦呼應酒款豐富鮮明的層次基調，麥卡倫「春宴系列2023－The Journey」層層的包裝設計極具意義，其將返鄉歸途中所見遼闊的星空、靜謐群山、城市光影層層堆砌，賦予全新包裝鮮明的色彩與精美巧思，當打開盒裝開始，即彷彿踏上令人期待的歸鄉旅程。第一層以應景的新春紅色為基調，描繪大地復甦的遼闊景緻，刻畫閃耀的群星、煙火和白晝裡雲霧繚繞的靜謐群山，寓意著前往與摯愛之人團聚的期待與喜悅。第二層則以藍色調為基底偕以明亮的色彩，寫意離開現代城市景觀與踏上歸途的對比；而第三層則是黃色和橙色為主軸，象徵萬家燈火的溫暖相聚，展現年節暖心的團圓感動。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康