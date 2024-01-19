高原騎士 龍年野出新風味

農曆新年是送禮表達心意的最佳時刻，在眾多新年禮物選擇中，備受矚目的經典威士忌禮盒往往成為新年送禮的人氣首選。龍年野出新風味，「Highland Park高原騎士單一麥芽威士忌」在年末時節推出別出心裁的露營組贈品年節禮盒，表達對台灣消費者的感激和祝福，不僅為品味追求者帶來了令人愉悅的選擇，也展現了對獨特品味的極致追求。

來自英國極北之境的奧克尼群島，擁有225年歷史的「Highland Park高原騎士」，是蘇格蘭歷史最悠久的酒廠，更有最北的威士忌蒸餾廠之名，傳承今日已極罕見的古老工序，如建廠迄今始終堅持以人工反覆鏟翻地板上的麥芽，使其透氣以待發芽的「手工發麥」，時至今日，這些精緻釀造工藝仍清晰且完整地呈現於世人眼前，並持續成就高原騎士永恆經典的煙燻雪莉風味。高原騎士今年限量推出以煙燻雪莉與石楠花蜜香交織而成的核心酒款Highland Park高原騎士12年及15年，兩款台灣獨家龍年新春限量禮盒，以金龍吉祥象徵的全新包裝禮盒，突出奧克尼群島雄偉景色及著名石楠花特色，以插畫生動呈現。

此外，兩款禮盒分別附贈探險風格的戶外露營收納側袋及三角架組合，展現高原騎士勇於挑戰的傳奇精神，鼓勵消費者在新的一年有著更豐富的創造力與勇敢挑戰自我的無懼精神。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康