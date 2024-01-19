皇家禮炮祥龍報喜 24年干邑桶威士忌獨獻亞洲

於1953年為讚頌英國女王伊莉莎白二世加冕而生的「威士忌之王」皇家禮炮，以頂尖製酒工藝，打造出威士忌珍稀酒液的至高之境，也不斷締造頂級威士忌王者的高峰。迎接2024金龍年來臨，皇家禮炮為亞洲頂級品酩人士首創品牌首款「皇家禮炮24年干邑桶調和式威士忌」亞洲限定版，選用頂級初次填裝干邑桶過桶，以極致調和工藝，增添風味層次。瓶身則選用貴氣鴻運朱紅袍色系，象徵王者之姿以高年份酒款24年迎接2024年，為新年開春迎來鴻運當頭、祥龍報喜的非凡運道。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，「皇家禮炮24年干邑桶調和式蘇格蘭威士忌」是令人興奮的全新創新之作，由首席調酒師Sandy Hyslop在尋覓上百款珍稀橡木桶後，手工精挑出橡木干邑桶，經過不斷嘗試與創新，並反覆尋覓完美時機確保酒液達到極致巔峰熟成風味後，再以罕見初次裝填的頂級干邑桶進行陳釀。更巧妙運用有「蘇格蘭保存最完好、不為人知的酒廠」之美名的Longmorn酒廠，以及融合皇家禮炮經典核心酒廠「高地上最古老仍在運作的史翠艾拉（Strathisla）酒廠」高年份珍稀酒液，造就出口感豐厚、酒體扎實、麥芽風味鮮明的威士忌酒款，在高年份酒液調和下，成就干邑桶與「生命之水」威士忌的完美創舉。蘊藏如夏日果醬、濃醇焦糖和微妙香料風味氣息，散發出如杏桃、檸檬、櫻桃、無花果、甜桃和蜂蜜等香甜口感，以及肉桂辛香，展現甜美餘韻。

「皇家禮炮24年干邑桶調和式蘇格蘭威士忌－亞洲限定版」的盒內插畫，精心呈現皇家禮炮核心酒廠史翠艾拉（Strathisla）和法國橡木干邑桶等經典元素。以史翠艾拉酒廠為起點，延伸到英國精神地標倫敦塔，再綿延至法國頂級干邑葡萄園，圖中可見頂級干邑區常見、象徵熱情與好運的環頸雉，以及代表高雅的高貴鶴鳥。亞洲意象則融入中式橋樑與庭院、象徵生生不息、愛與純粹的睡蓮，打造出「皇家禮炮24年干邑桶威士忌」跨越疆域、與時俱進的精神象徵。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康