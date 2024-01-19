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格蘭利威匠心設計 送禮優選

  • 工商時報 黃志懋
●春節期間，購買格蘭利威全系列任兩瓶（需含一瓶12年首席三桶），謹獻金龍年禮袋一只（贈完為止）。格蘭利威12年首席三桶單一麥芽威士忌，建議售價：1,399元。圖／業者提供
●春節期間，購買格蘭利威全系列任兩瓶（需含一瓶12年首席三桶），謹獻金龍年禮袋一只（贈完為止）。格蘭利威12年首席三桶單一麥芽威士忌，建議售價：1,399元。圖／業者提供

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●「格蘭利威18年單一麥芽威士忌」龍年限量版金色祥龍外盒設計，帶來滿滿祝福。建議售價：3,180元。圖／業者提供
●「格蘭利威18年單一麥芽威士忌」龍年限量版金色祥龍外盒設計，帶來滿滿祝福。建議售價：3,180元。圖／業者提供

迎接農曆春節的到來，開創斯佩塞區經典花果風味標竿先驅經典地位的「格蘭利威（THE Glenlivet）單一麥芽威士特別推出「格蘭利威18年龍年限量版單一麥芽威士忌」，及獨獻台灣的「格蘭利威12年首席三桶單一麥芽威士忌」兩款限量禮盒，以匠心設計，成就送禮極致之選。2024農曆春節期間，購買格蘭利威全系列任兩瓶（需含一瓶12年首席三桶），謹獻金龍年禮袋一只，格蘭利威邀您一同舉杯成雙好酒款待，開創嶄新金龍年。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，「格蘭利威18年龍年限量版」的外盒設計，透過象徵吉祥與幸福的金色祥龍，與台灣消費者共同歡慶年節團聚時分。格蘭利威18年巧妙運用三種橡木桶進行熟成，為酒液賦予多重風味層次。初次裝填和二次裝填的美國橡木桶捎來熱帶果香，而雪莉桶則賦予多重辛香，精湛品質與非凡品味將威士忌譜寫成一首迷人的交響曲。

而連續三年獨獻台灣，第三款專屬台灣的「格蘭利威12年首席三桶單一麥芽威士忌」，則是出自首席釀酒師Alan Winchester的新創，經過300位威士忌老饕口感測試認證，為台灣消費者量身打造。美國橡木桶完整熟成12年後，部分轉桶至初次裝填加勒比海蘭姆桶，部分轉桶至初次裝填波本桶，再進行三桶勾兌，匯聚黃金三桶完美比例。以濃馥郁牛奶糖和明朗的熱帶水果氣息為特色，揉合波本桶的迷人奶油風味，與蜂蜜交織出無與倫比的滑順細緻口感，與經典淡雅花香。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康

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