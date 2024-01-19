格蘭冠最老威士忌 致敬英女王70年奉獻

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來自蘇格蘭斯佩賽（Speyside），以自然之美，成就製酒工藝之最，有「花園酒廠」美譽的「格蘭冠The Glen Grant」，日前發表推出自1840年創立以來最古老年份威士忌「格蘭冠The Glen Grant Devotion 70年」單一麥芽威士忌。這款珍稀的威士忌，靈感源自英女王伊利莎白二世在位期間的非凡經歷，也是對女王70年堅定服務和畢生奉獻的精神致敬。

全球僅有七瓶的「格蘭冠The Glen Grant Devotion 70年」發表後，日前於蘇富比拍賣行以破紀錄價格81,250英鎊（約合台幣325萬元）出售了「格蘭冠Devotion 1號酒瓶」，創格蘭冠威士忌有史以來的最高銷售價。並將拍賣所得款項捐贈予蘇格蘭皇家林業協會，以支援對斯佩賽產區當地的林地保育。

「格蘭冠Devotion」於1953年入桶，在Oloroso雪莉酒儲放過的法國橡木桶中歷經70年的漫長歲月。色澤呈深栗色，濃郁的麥芽糖與成熟的蜜桃香氣結合帶來了鮮明的花香氣息，隨之而來後的甜美蜂蜜，層次豐富的果乾、葡萄乾、辛香料和一絲橡木香氣為味蕾帶來的陶醉享受。酒精度仍高達55.5％，展現了格蘭冠威士忌的卓越品質及無與倫比的陳釀潛力。

台灣總代理欣利實業董事總經理王孝倫指出，「格蘭冠Devotion 70年」每支皆是獨一無二的精品，罕見非凡。七瓶獨特酒瓶以令人著迷的寶石造型藝術品呈現，七個切面分別代表英女王伊利莎白二世在位期間的七個十年。每瓶都配上銀色瓶帽，飾有各具意義的花卉雕刻圖案，以紀念她激勵人心的一生。每瓶裝飾的花卉圖案都不一樣，都是已故女王生前所喜愛的花卉，這讓每一瓶酒成為獨一無二，舉世無雙的當代藝術品。

一向重視台灣市場的格蘭冠，特別將編號六號的Devotion 70年留給台灣的威士忌收藏家，讓收藏家有機會能擁有這瓶獨有的珍稀藝術傑作。

六號酒瓶上的銀色酒蓋裝飾的花卉，是曾用於女王的銀禧慶典的秋海棠（Begonia），在瓶身上顯得華美璀璨、繽紛奪目。

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