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花園酒廠金龍禮盒 台灣獻瑞

  • 工商時報 黃志懋
●藍金色包裝的「格蘭冠18年單一麥芽威士忌」限量禮盒，附贈金龍造型酒塞乙枚。酒精度：43％，建議售價：3,200元。圖／業者提供
●藍金色包裝的「格蘭冠18年單一麥芽威士忌」限量禮盒，附贈金龍造型酒塞乙枚。酒精度：43％，建議售價：3,200元。圖／業者提供

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●金色包裝的「格蘭冠12年單一麥芽威士忌」限定禮盒，附贈金龍年酒塞乙枚。酒精度：43％，建議售價：1,200元。圖／業者提供
●金色包裝的「格蘭冠12年單一麥芽威士忌」限定禮盒，附贈金龍年酒塞乙枚。酒精度：43％，建議售價：1,200元。圖／業者提供
●綠金色包裝的「格蘭冠十年單一麥芽威士忌」禮盒，搭配附贈進口精緻威士忌酒杯一只。酒精度：40％，建議售價：990元。圖／業者提供
●綠金色包裝的「格蘭冠十年單一麥芽威士忌」禮盒，搭配附贈進口精緻威士忌酒杯一只。酒精度：40％，建議售價：990元。圖／業者提供

有「花園酒廠」美譽的格蘭冠（GLEN GRANT），向來以奔放的花果香氣與純淨高雅的口感著稱。今年春節發表的三款金龍年版年節限定禮盒，以花果香氣為本，搭配獨有包裝，華麗不凡，送禮更顯滿滿誠意。

三款金龍版限定禮盒分別是格蘭冠十年、12年與18年三個年份。

其中獲獎無數的「格蘭冠十年單一麥芽威士忌」多年來被公認為格蘭冠酒廠最為具代表性的酒款。2013～2020連續七度榮獲Jim Murray「威士忌聖經」最佳蘇格蘭十年威士忌肯定，明亮的金黃色酒液，水梨與青蘋果香氣明顯，蜂蜜與奶油香中則帶有香草冰淇淋的清爽香氣，入口後果香與小花香氣奔放，中後段中有麥芽香氣隱隱流出。

而值得一喝再喝的「格蘭冠12年單一麥芽威士忌」，雖然與十年僅是兩年的陳年差異，卻有著完全不同的味道與口感，相較於十年的清新如少女，裝瓶前在西班牙Olorosso雪莉桶陳放四個月的格蘭冠12年多了更多熟成水果的味道與牛奶糖香氣，中後段的香料味更提供更佳的層次感。

而2017～2020連續四年Jim Murray「威士忌聖經」最佳蘇格蘭威士忌殊榮，採用100％熟成靜置於高品質嚴選的美國波本橡木桶中超過18年的「格蘭冠18年單一麥芽威士忌」，依舊可看出酒液的明亮金黃色。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康

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