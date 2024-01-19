百富限量年節禮盒 攜紙藝師傳遞威士忌韻味

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歲末年節、新春將至，百富獻上滿滿心藝祝福！少數堅持傳統製酒工藝的「百富單一麥芽威士忌」，百年來酒廠匠人們代代相傳，悉心守護每道製酒工序，將威士忌晉升為味蕾的藝術。秉持「一心造一藝」的精神，百富多年來邀請擁有相同信念的創作者，共同以匠心之藝，傳達新年祝福。

今年攜手紙藝師，以衍紙藝術技法（Quilling art）呈現精雕細琢的工藝之作傳遞美好的祝福，將「百福匯聚、富裕滿盈」的好兆頭，匯入百富醇美溫潤的金黃酒液中獻上限量新年禮盒。在歡聚團圓時分，邀請大家百福聚富舉杯喜迎春。

格蘭父子台灣分公司行銷總監陳瀅如表示，閃耀著金黃色光芒的百富單一麥芽威士忌，濃郁、豐富，伴隨著複雜的風味，啟發紙藝師創作的靈感，紙藝師選用有著百富酒液色彩的紙卡，切割成僅1.5公分高的紙條，通過紙條彎曲成自然的弧形、細膩黏貼組合創作，並計算紙間的光影構成，以近700張紙條，歷時三個月手工製作完成78×78公分的大型衍紙作品，展現出宛若百富金黃色酒液的風味層次，滑順、餘韻悠長溫暖蜜香的意象。而百富透過工藝與藝術完美結合，盼以這幅別出心裁的春節藝術作品，讓人感受百富「百福圓滿、繁榮富足」的美好祝願。

今年百富春節限定禮盒，珍選兩款最經典、最受歡迎的酒款「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」和「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」。禮盒設計優雅大器，以細緻燙金工藝，層層堆疊呼應金色麥浪、豐收富饒的意涵，象徵新龍年豐厚收穫的祝福。除飽含心意祝福，經典代表性酒款和雅致奢華設計更夠彰顯送禮者品味，加上「百富」象徵「百福匯聚、富裕滿盈」的好兆頭，絕對是農曆新年送禮的最佳選擇。

「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」，以西班牙雪莉酒桶二次熟成，匯聚兩種不同橡木桶的風味，賦予更加豐富圓潤滋味。傳統橡木桶的柔和口感，疊加雪莉桶的豐富深邃，蜂蜜和香草的層次鋪陳，滑順芳醇。

「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」，完美揉合波本桶與蘭姆桶特色，過桶帶來滿溢的熱帶水果風情，口感豐富，帶有香甜又綿密的太妃糖甜味和水果香氣。口感圓潤柔和的香草、果味調性，隨時間不斷散發，餘韻柔和悠長。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康