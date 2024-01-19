好酒龍底家 量販店進口酒禮盒賀歲

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準備迎接大發利勢的新龍年，生肖「龍」也是東方人普遍認知的吉祥象徵，各家知名酒廠紛紛推出各式龍年元素或是圖騰造型的瓶身與包裝盒設計，也因新春送禮主要以這年來感謝關照的合作夥伴或者客戶，送禮更要顯體面大器，在價格表現都皆上看收藏指標。國內量販通路也各自推出各種特價商品及活動來滿足消費者的需求。

業者預估，包含企業送禮與春節出遊潮，有望帶動業績成長20％以上，除了烈酒商品在新年持續表現亮眼，調酒也因疫情期間培養出喜愛在家調酒的顧客群，尤其各家廠商皆推出居家輕鬆調酒教學影片，也幫助提升了顧客嚐鮮的動機，不僅在疫情期間調酒業績，例如VODKA伏特加、GIN琴酒皆有大幅成長，特別以日本進口表現最佳。

家樂福表示，今年主力春節進口酒禮盒，以威士忌、葡萄酒、清酒以及蘭姆酒，多款皆以1～2入裝龍元素設計外盒或者搭配限量酒杯作為亮點，以新年「龍」主題禮盒酒款就達50多款提供選購！即日起至2月15日家樂福會員專屬購買威士忌／白蘭地系列商品，單筆滿1,999元送160元現金折價券（麥卡倫威士忌系列商品除外）。另外單筆購買「約翰走路及蘇格登GlenOr全系列（實際商品以賣場為準）」滿3,688元以上，送老協珍團圓佛跳牆一份（全台限量1,200組），單筆購買軒尼詩系列商品每滿2,500元，現折150元，單筆限折900元。家樂福農曆新年也推出全球掀起風靡熱潮，價格落於中高價位的單一年份RUM蘭姆酒，準備帶領新蘭姆的飲用風潮。

而愛買量販自即日起至2/15（四）也特別推出36款春節酒禮盒限量開賣，其中新品有12款，售價最低85折起，另獨家推出限定日購買酒類商品滿額送現金折價券活動，1/19（五）～1/21（日）及1/28（日）～2/4（日）單筆購買威士忌、白蘭地、酒禮盒、清酒、梅酒和葡萄酒滿2,500元送250元現金折價券，單筆最高送1,250元。為新年獻上視覺與味覺雙重享受的「蘇格登15年單一麥芽威士忌2024花火版禮盒」2月15日前特價1,699元（限量120盒）。敬獻紳士之選Johnnie Walker XR21《2024 新春限定禮盒》，2月15日前特價3,399元（限量144盒）。仕高利達金牌、12年蘇格蘭威士忌禮盒2月15日前特價419元起。月桂冠遵循日本杜氏「極正宗」釀造清酒技法，淬取出滴滴醇美厚實清酒，年節推出的「387th周年紀念酒匠壺杯」禮盒，隨盒附不倒翁壺杯，引人收藏。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康