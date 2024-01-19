皇家禮炮限定版 歡慶福爾摩沙節

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花開迎來富貴年，享有「威士忌之王」美譽的皇家禮炮，於2024金龍年來臨之際，將唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌推出年節限量版「皇家禮炮23年調和式蘇格蘭威士忌－福爾摩沙節第三代年節限定版」。

這款榮獲2023年國際烈酒大賽（ISC）金獎，獨獻台灣的皇家禮炮23年完美捕捉了台灣風味，不僅在口感上獨樹一幟，散發出特有的龍眼乾香氣，口感更蘊含台灣熱帶水果的豐盈果香，伴隨一絲輕盈的東方美人茶香。瓶身外觀延用歐洲王室專用色帝王紫，在東方文化更寓意著紫氣東來的吉祥意涵，今年包裝設計更精心選用富含文化底蘊的台灣元素，包括客家花布、天燈以及優雅舞動的龍，不但展現人文藝術之美更賦予美好的祝福，彰顯威士忌之王皇家禮炮23年獨獻台灣的磅礡氣勢。

另外，「皇家禮炮21年花開富貴年節限定版」，外包裝除了融入皇家禮炮最具代表性的獅王外，更結合台灣年節元素在外盒設計中相互輝映，加入了象徵繁榮昌盛、富貴平安、幸福吉祥的牡丹花意象。皇家禮炮21年捎來馥郁芳香的甜梨和柑橘香氣，與夏日花香交織，入口後綻放梨子與甜橙果醬風味，完美交融香料與榛果風味，最後些許溫潤煙燻味，讓每一口都難以忘懷。

皇家禮炮21年花開富貴年節限定版，寓意著皇家禮炮希望帶給大家新的一年，如牡丹花開時的繁花似錦、燦爛輝煌般的富貴長春。

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