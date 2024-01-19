不酒駕 我行 參加宣誓周周抽好禮

由社團法人台灣酒與社會責任促進會（TBAF）發起的「不酒駕 我行」宣誓活動（圖／TBAF提供）已邁入第六年，在公私部門聯手推廣下成果豐碩，不僅在第五年已超越原訂10萬人目標，更在今年（2023）達成近25萬人響應連署，達成速度年年推升，有望比預期更快達成50萬人宣誓目標。為了以多元、不同的方式持續擴大宣導聲量，朝向一百萬人目標挺進，即日起至3月10日止協會更與全台指定酒專通路（https://reurl.cc/8Nd2go）合作，消費者只要於指定酒專掃描QR Code後進行線上宣誓，完成宣誓後就有機會獲得價值千元好禮，其中還有隨機驚喜小禮物，周周抽獎。酒與社會責任促進會邀你一起做公益，保護你我的安全（每人僅限宣誓一次）。

台灣酒與社會責任促進會（TBAF）理事長王德勤（Terence ONG）表示，根據交通安全入口網數據統計，酒駕死傷件數自108年9,122件（任一駕駛人酒駕且酒精濃度達0.15mg/L以上），至111年已減少至7,849件，死傷件數減少1,273件（約14％），逐年下降，顯示政府及民眾皆重視酒駕零容忍。隨著春節將近，民眾參與各類型活動與聚會增加，飲酒助興機率也大幅提升，因此聯合酒專通路，深入宣導「零酒駕」觀念將更為重要。因此藉由線上宣誓抽獎活動，來提醒消費者「不酒駕 我行」，共同維護大家的安全。也希望能將議題深化獲得全民共識，朝百萬人宣誓目標前進。

王德勤指出，「不酒駕 我行」宣誓自2017年發起，原先目標為五年10萬人，但藉由酒類業者包含企業員工、經銷通路等，共同努力號召大眾加入宣誓，不到五年即超過20萬、更於第六年達到近25萬人，這不僅展現推廣不酒駕是酒類業者協助公部門共同維護與建構更安全交通環境的決心，更代表著社會大眾共同的期望。而隨著公眾運輸的多元化趨勢下，「不酒駕 我行」已成全民運動，推廣對象從四輪到二輪、電動車到共享單車，無論是汽車、機車與單車等駕駛者，只要行車上路，皆應遵守促進會所推行的「酒駕零容忍」宗旨，凡攝取酒精就絕不駕車或另擇指定駕駛。喝酒不開車，堅決對酒駕零容忍，不論酒精濃度多寡、量多量少，讓不酒駕成為全民運動，期望共創「零酒駕」的交通環境，邀請全民攜手守護交通環境，一起加入宣誓的行列「不酒駕 我行」宣誓活動網址：https://tbaf.org.tw/ipledge。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康