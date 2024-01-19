帝王18年威士忌 雕花威杯 尊榮分享

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在即將揮別辛苦的一年的時刻，每個人都值得犒賞自己，像個帝王一樣！喜寶國際推出的「帝王18年威士忌雙入威杯禮盒」，除了優雅大氣的正紅色包裝設計之外，更額外加贈兩只「帝王雕花威杯」，讓享用帝王威士忌的同時，也能與您的親人朋友一同分享帝王的尊榮與醇順。

台灣總代理喜寶國際董事長夏志國表示，帝王首席調酒師史蒂芬妮．麥克勞德Stephanie MacLeod於2019年改寫了威士忌的歷史，成為第一位在國際威士忌大賽IWC中獲頒「年度首席調酒師 Master Blender of the Year」的女性。然而更為令人震撼的是，Stephanie MacLeod已連續五年蟬聯IWC國際威士忌大賽年度首席調酒師寶座，締造前所未有的紀錄。

「帝王威士忌」是以帝王旗下酒廠艾柏迪、麥克達夫、皇家柏克萊、魁列奇和雅墨為核心基酒，加上其他低地區的單一麥芽與穀物威士忌，等數十種麥芽和穀物威士忌精選調和出頂級威士忌。不僅是世界上得獎最多的威士忌品牌，「帝王18年蘇格蘭威士忌」更是全球各大烈酒競賽的金牌常勝軍，榮獲獎項包括2022 ISC國際烈酒競賽金牌、2022 IWC國際威士忌競賽金牌、2022 SFWSC舊金山烈酒大賽雙金牌，其醇順好喝的秘密，就在於傳承超過一百年帝王獨創的「Double Ageing 二次陳釀」過桶工藝，多一道陳釀的工序，將已經熟成一定時間的不同的威士忌加以調和勾兌，再將調和後的威士忌靜置於大型木桶內，這個過程被稱為Marrying，就像是新婚之後的磨合階段，讓酒液在半年的時間內有時間彼此對話、相互交融，形成滑順口感。

而「帝王18年蘇格蘭威士忌」帶著奶油糖的香甜氣息，以及絲絲杏仁糖與香草味，入口則是令人驚喜的甘甜與柔潤圓滑的口感，新春期間值得你與好友同享帝王級享受。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康