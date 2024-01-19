雅墨12年新年禮盒 品味獨到饕客專屬

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有著「斯貝賽的稀世珍寶」美名的雅墨單一麥芽威士忌，於今年首次推出「雅墨12年金璽新年禮盒」，期待為更多威士忌的愛好者揭開更多雅墨酒廠的神秘面紗。

「雅墨12年單一麥芽威士忌」是2014年推出的Dewar's The Last Great Malts系列之一，也是雅墨酒廠相隔數年來首次推出的系列，酒體精緻而飄逸，清新的麥芽香甜占據主導，充滿純正的斯貝塞清新風格。更榮獲2023 SFWSC舊金山烈酒大賽金牌、2023 IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽金牌及2021 ISC國際烈酒競賽金牌榮耀的肯定。

台灣總代理喜寶國際總經理黃筠珊表示，1897年成立的「雅墨酒廠」，位於蘇格蘭斯貝賽最神秘的Foggie Moss霧苔區，這裡長年籠罩在霧氣之中，源源不絕的天然泉水令其蘚沼遍布，也灌溉了酒廠周圍的金雀花及石楠花，讓雅墨酒廠擁有獨特的青草氣息與細緻優雅的威士忌風格。雅墨威士忌不僅有「頂級原酒供應商」的稱號，也是各大調和威士忌最重要的靈魂基酒，其乾淨而空靈的波本調性更征服全世界品味獨到的威士忌饕客。

今年新年賀歲鉅獻「雅墨12年單一麥芽威士忌聞香杯禮盒」，適合最氣質出眾的品飲者，在新年假期為自己、為親友添上一杯高雅的風采。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康