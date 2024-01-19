Johnnie Walker 2024開春龍重鉅獻

●Johnnie Walker XR21年獨家三維立體工藝完美調和無盡醇順口感，珍稀酒款高年份熟成與多層次飽滿細膩風味，2024新春限定木龍圖騰更集雍「龍」華貴於一身，是尊貴與大氣風範的極品珍選。酒精濃度：40％，建議售價：3,719元。圖／業者提供

「龍」，自古以來在華人社會中不僅象徵著尊榮富貴，龍年更是意義重大的年份。為盛大迎接龍年，引領全球威士忌不斷前進的Johnnie Walker隆重獻上龍年限定藝術之作「Johnnie Walker藍牌《龍騰萬里》龍年珍藏限定版」與「Johnnie Walker XR21 2024新春限定禮盒」。在龍年開春之際，Johnnie Walker超越以往，首次跨界聯名為好萊塢鉅片《媽的多重宇宙》設計電影海報的好萊塢插畫鬼才James Jean，打造出2024新春限定圖騰，「Johnnie Walker藍牌《龍騰萬里》龍年珍藏限定版」以守護自然的神獸木龍，自繁花飛躍而出的絕美圖騰，不僅詮釋了新年生生不息的無限可能，更呼應藍牌精湛繁複的調和工藝；而Johnnie Walker XR21廣為熟知的醇順口感與精巧多面的切割瓶身，早已成為聚會共酩、商務往來間的尊貴首選，這次，「Johnnie Walker XR21 2024新春限定禮盒」更首度突破以往的設計，東西文化碰撞出令人耳目一新的全新龍年限定包裝，完美展現Johnnie Walker Go Beyond精神的同時，珍稀醇順酒液與精緻瓶身外盒，作為新春賀禮，向收禮者獻上迎接龍年之際開創新局之祝福，更顯非凡大氣。2024年開春首選Johnnie Walker，祈願自己與贈禮對象皆享雍「龍」華貴。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張光慈（Vickie）表示，隨著Johnnie Walker藍牌本生肖系列即將進入尾聲，「龍」年作為此生肖系列第11瓶的倒數之作，「Johnnie Walker藍牌《龍騰萬里》龍年珍藏限定版」首次跨界聯名台裔美籍藝術家James Jean，多次獲得被譽為「漫畫界奧斯卡」的「艾斯納獎」（Eisner Awards）的他，不僅是好萊塢眾多鉅片御用設計師，於2023奧斯卡斬獲7項大獎的金獎電影《媽的多重宇宙》，其極具神秘豐富色彩的電影海報即是出自James Jean之手。這次，「Johnnie Walker藍牌《龍騰萬里》龍年珍藏限定版」不只攜手插畫鬼才James Jean，打造出華麗藍牌龍年宇宙，更獨家獻上台灣限定酒精濃度46％，並以燙金「Taiwan」字樣與台灣形狀圖案妝點瓶身，完美融合萬中選一的頂級稀釀，匯聚繁複八維層次風韻，與深藏不露的滑順口感，將經典藍牌幻化為專屬於台灣的龍年珍藏逸品。

而為致敬紳士酩家卓越品味而生的「Johnnie Walker XR21 2024新春限定禮盒」，歷經時間的淬煉，帶出珍稀酒液多層次的飽滿細膩風韻，而紳士之所以為紳士，在於總是用心體現對細節的追求，獨家三維立體工藝完美調和無盡醇順口感，第一維度喚醒神秘酒廠珍稀酒液，第二維度精選數種優質、罕見，且陳年至少21年以上的珍貴威士忌，第三維度立體調和，每一口都能感受到醇厚細緻的悠長餘韻，酒體呈閃閃發耀的琥珀色澤，喜氣福運龍騰瓶身與外盒，不僅是內外兼具的商務餽贈首選，在相贈時刻，更顯紳士酩家的優雅豐厚底蘊，邀請對方共酩一杯流動於彼此之間的醇厚情誼。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康