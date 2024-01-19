蘇格登花火禮盒 醇金絢爛

為新年獻上視覺與味覺的雙重享受，國內單一麥芽威士忌領導品牌「蘇格登」，在歲末年終之際隆重推出兩款「蘇格登2024年度花火版」春節禮盒，其匠心獨具的燙金工藝設計凝聚一整年的喜悅，為迎接嶄新的新年揭開序幕。

「蘇格登2024年度花火版」華麗外盒透出內裡絢爛璀爛的煙火，將稍縱即逝的美好瞬間化作永恆的回憶，更象徵來年絢麗多姿的意象。兩款「蘇格登單一麥芽威士忌」透過其歡樂氛圍的包裝設計和匠心獨具的製酒工藝，更完美展現品牌在品質和細節的極致追求，每一瓶都是承載醞釀數年的絕佳豐味之作，更是團聚慶賀最佳的選擇，與親人、摯友慶祝歡聚時刻開瓶蘇格登，讓你開年更豐順。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張光慈（Vickie）表示，蘇格登堅持最古老的傳統手工釀造工藝。不計時間的耗費，曠日廢時只為追求完美平衡與呈現麥芽的精髓，造就入口的每一滴酒液皆是時間萃取出的美好。其中，以超卓緩釀工藝，造就極致優雅豐醇的「蘇格登15年單一麥芽威士忌」，耗時使用「長時發酵」、「緩蒸慢餾」以慢工藝於浩瀚威士忌製成領域中，探索出神入化的工藝組合，是一款淬鍊出極具風格特色與代表性的大師享譽之作。這款大師佳釀於木桶中歷經至少15年的緩慢熟成，再從來自歐洲橡木桶與美國橡木桶黃金比例完美融合，造就酒體圓潤滑順，極具優雅的濃郁酒質，又有著層次豐富的平衡口感，獨一無二的甜美果實風味，帶有濃厚花卉香氣及新鮮柑橘水果香氣，極致豐醇的飽滿口感，更彰顯出其多元的非凡特性，為歡聚時刻賓主盡歡首選。

而獨獻台灣的「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」，以世界頂級貴腐酒產地之一的法國波爾多蘇玳產區貴腐甜白酒桶過桶熟成，深金色酒液富含蜂蜜般香甜的白葡萄乾香氣及酸甜水果風味，純飲或冰飲皆宜，加入4～5顆小冰塊，能夠感受到酒體釋放截然不同的輕盈葡萄酸甜風味，清爽的口感更是作為相聚一起碰杯的首選，共享溫馨的醇金時刻。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康