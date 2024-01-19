慕赫威士忌 醇厚優雅味蕾之旅

作為蘇格蘭威士忌重鎮擁有200年歷史的傳奇酒廠，「Mortlach慕赫」不僅是斯貝賽區達夫鎮中首座擁有合法執照的酒廠，更因其縝密計算的2.81蒸餾工藝及獨一無二的肉脂風味，令全球酩家青睞不已。隨著新春來臨，慕赫攜手酩家共同啟程，探索威士忌的無盡風味。在這個嶄新的一年，推出「慕赫16年單一麥芽威士忌奢金典藏版」，醇厚雪莉脂香為威士忌愛好者帶來了一場優雅的味蕾之旅。

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監張光慈（Vickie）表示，被譽為達夫鎮野獸的慕赫酒廠，一直以來秉持著獨創的2.81蒸餾工藝聞名於威士忌酩家之間，透過繁複精密的製酒工藝為慕赫單一麥芽威士忌注入了更多的深度和層次。也因其傳奇蒸餾工藝和無法複製的醇順味道，自2021年起「Mortlach慕赫」便成為米其林官方威士忌合作夥伴，Mortlach慕赫與米其林指南同樣地對於細緻有所要求，彼此理念不謀而合。也因此慕赫成就了酒液「豐富的層次感」與「獨一無二的肉脂味」，做為年節聚餐滿桌佳餚，餐酒搭配上的最佳選擇，「慕赫16年單一麥芽威士忌」更以Oloroso × Pedro Ximenez 100％珍稀雪莉桶完整熟成，蘊含著芬馥的堅果香氣與甜美花果香調的口感，極致非凡風味流露奢華質感。

本次全新限定設計外盒更是匠心獨運，以六角設計呼應慕赫酒廠知名的6支蒸餾器，外表更染上一襲神秘的午夜奢藍，猶如慕赫酩家的低調奢華風格的完美體現。另外底座則以Mortlach慕赫之名為特色，鑄刻著M型金屬框，使其化身為極簡藝品般的酒瓶展架。如同藝術品般的奢金典藏版，完美展現慕赫對於品質和細節的極致追求。

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