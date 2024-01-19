班瑞克龍年限定版 品酩12年單一麥芽威士忌

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禮獻新春，以經典、泥煤、三次蒸餾風格威士忌聞名，位於北斯佩賽區的班瑞克酒廠，2024傳承龍曜，推出「班瑞克12年單一麥芽威士忌」龍年限定版。班瑞克使用來自世界各地的多種木桶陳年與換桶的巧妙，體現平衡醇厚美學，並經由首席調酒師Rachel Barrie與其團隊的釀造工藝，展現班瑞克豐富濃郁香氣多元性及特色風韻。

美商百富門台灣分公司總經理陳宏瑋Rack表示，自1898年創辦人John Duff建立酒廠，班瑞克始終堅持獨特的製酒工藝，釀造出魅力十足、獨特的斯佩賽單一麥芽蘇格蘭威士忌。班瑞克酒廠屹立於北斯佩賽區的Old Riach農場險峻美景勝地，並使用位於酒廠地下深處富含礦物質的水釀造威士忌。班瑞克悠久的製酒傳統，釀造出三種不同風格的威士忌：經典風格、高地泥煤風格和三次蒸餾風格，加上來自世界各地的精選橡木桶，我們的釀酒師得以探索單一麥芽威士忌的各種風味，打造出斯佩賽區口感最豐郁、多層次的威士忌。在首席釀酒師Rachel Barrie博士的指導之下，這個傳統一直延續到今日。班瑞克是斯佩賽區的隱藏寶庫，等待著您來發掘與品酩。

2024龍年限定的班瑞克12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，包裝上仍保有班瑞克酒廠自然環境的代表色，透過金紅相間的精緻祥雲圖騰映出過年喜氣，搭配金色龍年標誌，別具收藏創意與趣味性。

斑瑞克12年單一麥芽威士忌，如其名地在雪莉桶、波本桶與波特桶等三種橡木桶中熟成至少12年釀造而成，充分展現馥郁雪莉口感，並與波本桶與波特桶交織，增添豐富的烘烤水果香氣，成就了斑瑞克12年的圓潤滑順。其酒體帶著琥珀色澤的深金色，縈繞豐富的楓糖蜂蜜、可可與烘焙過的漿果香氣。口中先是迎來酒漬櫻桃、烘烤柑橘與榛果風味，再引領出金黃葡萄乾及辛香料摩卡的綿長尾韻。喜迎新春，班瑞克推出自身代表作的龍年限定版，多層次且平衡的傳承講究，邀您一同悉心品酩。

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