雪莉之鑰格蘭多納 喜迎金龍

被稱為雪莉桶專家，更是蘇格蘭最古老的釀酒廠之一，秉持近兩百年的傳統釀酒工藝，結合層次繁複的蒸餾原酒與純正雪莉桶陳年，「The GlenDronach 格蘭多納」為迎接2024金耀龍年，特別推出限定贈禮。即日起凡購買格蘭多納12年威士忌一瓶，即贈送格蘭多納聞香杯一只，更搭配紅/金禮袋，精緻包裝，為即將來臨的龍年帶來嶄新的祝福。也期待所有威士忌愛好者，龍年心喜，與所有最重要的朋友與家人，一同分享深刻感受格蘭多納單一麥芽威士忌雙西班牙雪莉桶豐韻的層次。

百富門（Brown-Forman）台灣分公司總經理陳宏瑋Rack表示表示，格蘭多納酒廠一直以來傳承工藝、初心秉持，源於雪莉、卓爾不群。格蘭多納12年單一麥芽威士忌可謂一窺經典酒廠堂奧之作，由首席調和師Rachel Barrie精致調和每批次的威士忌，以表現出最深邃濃郁的色澤，最濃厚飽滿的酒體複雜度，以及唇齒留香的優雅餘韻。這種珍貴的全新製酒工藝以將近兩百年的知識淬煉為基礎，充分體現在每款格蘭多納威士忌當中，也呼應Rachel Barrie的製酒哲學，在過去建立的基礎上，為蘇格蘭麥芽威士忌帶來嶄新、完美、豐富的一面，使其在世代間持續和茁壯。

深琥珀紅金色的「格蘭多納12年單一麥芽威士忌」，酒體全程於西班牙Pedro Ximenez與Oloroso雪莉桶中熟成。其豐厚的奶油香草氣息夾帶些微暖薑香氣及紅酒燉梨香，入口絲滑飽滿的酒體口感，結合雪莉桶特有的葡萄乾及水果香湧進五感，再以辛香勾勒雋永微苦的尾韻徜徉作結。

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