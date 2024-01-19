格蘭花格 花格禮讚吟奏二部曲

傳承著六代家族製酒精神，以雪莉工藝打造無數迷人作品的Glenfarclas格蘭花格，自2023到2025年逐年限量發行「花格禮讚系列」。2023年的首部曲以格蘭花格的生命來源斯貝河的孕育為題，開啟酒廠的迷人故事；在2024鉅獻的「花格禮讚系列」二部曲，則提供了15年和25年兩款選擇，以厚實豐郁的雪莉桶風格，打開格蘭花格的感性探索之旅。2024「花格禮讚系列」二部曲的盒身設計上，彰顯著格蘭花格風味的秘密，鋪地式酒窖與優質的雪莉桶，則透露出家族對威士忌風味的堅持與絕不妥協。

總代理隼昌公司董事總經理鄭國隆表示，創立於1836年，格蘭花格酒廠，歷經六代，承載著家族的傳統與堅持，2023年格蘭花格酒廠更三度被極具公信力的英國《Whisky Magazine威士忌雜誌》票選為「年度風雲酒廠」，這份殊榮不僅是對將格蘭花格傳統美好核心價值的肯定，更是被業界人士所稱道。而格蘭花格風味的秘密便來自於鋪地式酒窖，及僅選用最優質的Oloroso雪莉酒桶，美好的酒液全程於雪莉桶中熟成，使格蘭花格擁有極為豐富的雪莉桶威士忌庫藏。從核心酒款、高年份珍稀逸品，到令人驚豔的各式原酒，彷彿是一座雪莉桶威士忌的寶庫。而這些美好的雪莉桶威士忌在低矮的傳統鋪地式酒窖（Dunnage warehouse）陳放，其泥土地面及石板屋頂，讓威士忌能夠在濕度高、溫差小的良好環境中緩慢熟成。

2024花格禮讚二部曲，提供給消費者二款不同的選擇，包含酒廠經典風格，甜美濃郁的「格蘭花格15年單一麥芽威士忌」，琥珀金色酒液映入眼簾，隨之而來絲絲雪莉果乾氣息，甜美口感令人沉迷。而高年份豐厚溫暖而悠長的25年單一麥芽威士忌，精緻而具深度，酒體飽滿，長年處於頂級雪莉桶中的酒液，聞香芳郁，尾韻悠長。

近200年的家族傳承工藝，透過「2024花格禮讚二部曲」在視覺與味覺上，引領品酩人士感受格蘭花格珍藏酒液所展現的威士忌風味， 二款花格禮讚，不論是做為春節贈禮或是收藏都意義十足。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康