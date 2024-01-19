龍年賞金黃金玉液 艾柏迪、皇家柏克萊對酌

時序邁入滿是歡慶氣息的歲末年終，兔年亦將來到尾聲，緊接著國人心目中充滿祥瑞之意的甲辰龍年即將來臨，不可免俗，新的一年得為身邊每一位在乎的親友挑上一份充滿美好寓意的禮物。旗下代理包含艾柏迪與皇家柏克萊等數支知名威士忌品牌的大盛酒品董事總經理張德武表示，12年一遇的龍年在傳統文化上通常代表著充滿祥瑞之氣的財富與王權，正與旗下兩個品牌的歷史淵源相呼應，因此推出了「艾柏迪12年黃金玉液春節禮盒」與「皇家柏克萊12年王者之尊年節禮盒」，為甲辰龍年美好的祥瑞寓意轉化成與親友共享佳節的良伴。

其中，有黃金玉液美稱的「艾柏迪單一麥芽威士忌」首先為威士忌愛好者帶來了寒冬中的一抹溫暖，「艾柏迪12年黃金玉液年節禮盒」以黃金流水透光雕刻，不僅可以在黑夜中綻放曖曖光線，讓冷冷的冬夜增添更多溫暖，更為即將來到的農曆新年求得流水招財的好彩頭，此外艾柏迪更以標誌性的蜂蜜香甜，甜口暖心，由內而外感受節慶歡鬧氣氛，並將這溫潤的光澤分享給最愛的親友，以金光閃爍的光芒為來年積累財庫，並祝福一切順利平安。

另外，有雙王認證的「王者之飲」皇家柏克萊單一麥芽威士忌在2020年更新包裝並推出全新產品線後，擄獲不少雪莉桶威士忌愛好者的青睞，「皇家柏克萊12年單一麥芽威士忌」更成為進階威士忌愛好者必備的日常普飲款，為了讓珍愛皇家柏克萊的品飲者也能跟親友們分享這溫潤醇厚的酒液，推出了「皇家柏克萊12年王者之尊年節禮盒」，外盒精選皇家藍色澤美術紙，觸感細膩隱約散發著銀白光澤，呼應著皇家柏克萊威士忌滿是果香的細緻口感，彰顯內斂的皇家質感，並輔以燙金字體，帶出皇家尊貴形象，一如史上第一個王室認證的地位，無可撼搖，正適合在躍躍欲發的龍年，獻給心中在乎的人一份來自王者的祝福。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康