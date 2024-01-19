台酒璀璨龍年迎盛春 百款珍藏 提供多元選擇

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象徵吉祥富貴的龍年即將到來，龍躍新春萬象新，台酒公司為充滿生機活力龍年展開序幕，特別推出「璀璨龍年迎盛春」全系列百款限量精緻春節禮盒，內容涵蓋限量珍藏酒系列、威士忌、白蘭地系列、特色高粱酒系列、香醇釀造水果酒系列、清酒系列、風味獨特特色酒系列及團圓平安年菜系列等，除了傳統精緻珍藏酒品外，其它養生產品及高科技生技產品，內容包羅萬象，從平價百元至數十萬元之頂級珍藏版禮盒，多樣化選擇以滿足各種送禮場合與年節聚會需求，情濃酒醇的優越品質與精緻高雅的出眾設計，絕對是餽贈親友或自家宴客小酌，最佳的尊貴伴手禮。

今年春節，台灣菸酒特別推薦多款鴻運龍年限定，送禮首選的嶄新限量禮盒，其中最能完美展現，台灣豐富生命力與歷史情懷的當屬「玉山台灣原窖六年陳高（龍騰福躍）」，「龍騰福躍」酒器以生肖為主題，運用充滿東方色彩之傳統毛筆技藝，下筆如行雲流水運轉自如，運行蒼勁有力動如脫兔，流暢極簡筆墨揮灑，傳遞年度主題「龍」，呈現吉祥如意福臨大地，飛躍蒼穹欣欣向榮主軸。

而內裝特選原窖六年的陳高，聞之帶有清雅檜木及香草複合香氣，入口如蜂蜜之甘潤及果梨之香甜在口腔流散，後味爽淨生津，杯底有清爽之青梅果香及紅磚窖池發酵特有的窖香。芬芳清雅的香氣、甘醇細緻的口感，凸顯酒液豐富的生命力與原創力，是一款值得細細品嘗，重新展現「台灣原窖1950」歷史情懷之典藏白酒。

而全球獲獎無數，採用蘇格蘭進口大麥芽與南投純淨水源，結合在地水果等風味過桶製程，創造出最有台灣豐富風土滋味的「OMAR單一麥芽威士忌」，今年也特別推出三款龍年限定版，分別以酒齡四年以上優質原酒，經調酒師巧手調和而成，有「OMAR單一麥芽威士忌（煙燻焦香）」、「OMAR單一麥芽威士忌（波本花香）」以及「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）」。數量有限，威士忌酒迷們千萬別錯過。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康