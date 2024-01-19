杜藏35年陳高 台酒金龍年鉅獻

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時序邁入2024年，充滿祥瑞之意的甲辰龍年即將來臨，台酒宣布推出全新高年份甕藏陳高「杜藏系列」，精選來自酒窖中豐富典藏的高年份甕藏老酒，孕育出無從複製的絕世精品「杜藏35年陳高」，敬邀藏家向歷史致敬，開創吉祥金龍年。

台酒公司表示，龍是威嚴與尊榮的象徵，能興雲布雨利萬物，市場標示「年份最老」，每一滴酒液都保證於酒甕中熟成35年以上的「杜藏35年陳高-龍騰雲萃」，精品瓷器造型如金龍般華麗，特別以「龍咬珠」祈願金龍年風調雨順生生不息，亦比喻藏家在2024年風雲變幻之際，展現出類拔萃、不同凡俗的氣度。酒器運用全瓷且高難度的S型曲線工藝，經高溫1,300度一體成型燒製立體尊龍身形樣貌，手工鑽石釉彩及22K金線條描繪，閃爍尊龍光澤，更鑲崁頂級水鑽點睛，瓶瓶手工打造尊貴氣勢，完美陶瓷工藝將酒器以藝術品呈現，外盒精緻雷雕鏤空木盒，為彰顯「龍騰雲萃」藝術珍品永恆價值，隨瓶附贈純金999金箔產品限量編號證明，全球限量999組，每瓶均為獨一無二逸品，經典不敗的老酒收藏。

「杜藏35年陳高」多層次的果香、梅香、木質香交織出跳躍音符，甘潤濃郁的酒體，口感圓滑柔順，醇柔中透著陳皮梅香、桂圓及熟瓜蜜醬甜香，餘韻醇厚，尾韻甕陳酒香及窖香，由35年以上的時間轉化，將令藏家愛不釋手。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康