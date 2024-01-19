金門酒廠戰酒黑金龍 新春送禮「龍甲意」

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時值歲末年終，準備送兔迎龍，滿心歡喜的迎接充滿祥瑞之意的甲辰龍年，「戰酒黑金龍金門高粱酒」為辛苦一年的你跟身邊的親友，準備了一系列限量「龍重好禮」，送上一份充滿美好寓意的新年祝福。「戰酒黑金龍 龍重好禮」即日起分別於全台各大菸酒專賣店、7-11、全家、全聯等販售，數量有限，快快帶上一瓶，好好犒賞自己或款待最重要的人吧。

「戰酒黑金龍」上市以來，好評不斷，醇順口感更連續三年榮獲舊金山世界烈酒競賽（SWSC）金牌肯定，堪稱台灣的驕傲！

迎接甲辰龍年的到來，首款推薦的是兩公升瓷瓶裝，能帶來財運的「戰酒黑金龍」生肖系列之「龍騰富貴」典藏款，瓶身上招來富貴的祥龍翱翔於天際，代表無往不利，龍鬚靈動，象徵長壽，搭配祥雲及金幣元寶，穩重且高雅，也意寓財源滾滾，好運連連。

另外，這次業者也特別推出「戰酒黑金龍」搭軍風綠酒壺、「特窖陳高」搭玄武黑酒壺兩款最潮組合禮盒，滿足不同送禮需求。帥氣玄武黑跟軍風綠，外型採消光設計展現簡約質感，小容量攜帶便利，隨時隨地即刻飲用。

「特窖陳高」只挑選有陳化潛力的老金城廠的酒，天然純糧固態釀造，陳放於恆溫恆濕花崗岩坑道、陶甕窖藏三年以上的特窖陳高為主，再調和5～10年酒齡黑金剛陳高，入口醇順、落口卻激放出陳年高粱酒的飽滿紮實，味蕾中滿溢醬陳香與花果香交織的氣息、回味勁道悠揚舒暢，時空的價值一喝就懂。

而上市以來支支暢銷秒殺的「戰酒黑金龍金箔酒」系列，今年再限量推出「戰酒黑金龍 龍耀金昇金箔酒」，CP值極高，是瓶捨得開來喝的金箔酒。縱使價格划算，味丹企業在品質上仍堅持不願降規，要給消費者最好的，堅持使用「全國唯一可溯源9999汽化式純金箔」，不含重金屬、不會變黑，還有通過第三方公正單位長達好幾年的動物跟毒性試驗，喝來最安心。

價格平實，開來喝一點也不心疼的「龍耀金昇金箔酒」酒瓶底部金礦山映襯著金箔酒液，散發金黃耀眼光芒，流露出低調奢華的內涵，祝賀龍年坐擁金銀財寶、富貴滿堂。

禁止酒駕．飲酒過量．有礙健康