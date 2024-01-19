歐肯Ｘ紅點設計師 打造招財龍威士忌禮盒

擁有超過200年悠久歷史的「歐肯（Auchentoshan）單一麥芽威士忌」，秉持「肯為美好、再多一次」的精神，成為蘇格蘭唯一全品項經3次蒸餾的威士忌酒廠。延續去年好評！歐肯威士忌再度攜手獲得國際紅點大獎及入選2023 AGI國際平面設計聯盟成員的設計師葉忠宜，以「好運龍總來」的理念，今年專為台灣推出四款「歐肯招財龍威士忌禮盒」，為2024年獻上最有氣勢的新春首選！禮盒設計以錢進龍頭與招財龍破蛋意涵好運出龍，延伸酒標色系打造四款別具心裁的招財龍，分別包含：「萬金龍」、「藍朕龍」、「兆紫龍」、「白龍王」，讓威士忌愛好者們收藏四款招財龍頭，「四龍聚寶」讓財富龍喜利耶！

台灣三得利總經理顧令德表示，「歐肯單一麥芽威士忌」秉持著「多元性」與「包容性」的工藝精神，與知名台灣設計師葉忠宜期望攜手打造一個跳脫傳統的新世代禮盒，因此以「好運龍總來」為發想，將歐肯永不妥協的「3次蒸餾」融入設計理念，禮盒正面的3顆招財龍蛋象徵「圓融和諧」、「生命的起源」、「象徵一年的開始」。而打開禮盒即可見閃耀銀光的歐肯招財龍蛋，破蛋而出的招財龍頭昂首長嘯，將求財的錢母放入氣勢如吼的歐肯招財龍龍口，吼你向錢行！禮盒則採用日本原裝進口紙材，燙上霧銀字樣，盒身紋路為龍鱗片意象，品牌橘色盒身象徵大吉（橘）大利，在禮盒底部的標籤貼紙也別具巧思，衝破框架的設計意涵「好運」破蛋而出，傳遞生生不息的正能量，與大家一同勇敢迎向新的一年。葉忠宜榮獲享譽國際的「紅點設計大獎」，並於2023年入選 AGI 國際平面設計聯盟（Alliance Graphique Internationale），以獨特風格挑戰美的極限，讓大眾接觸多元美學。

四款「歐肯招財龍威士忌禮盒」除了是年節「好運」的贈禮首選，今年台灣三得利更第一次推出專為台灣量身打造的「歐肯14年豐馥紫雪莉單一麥芽威士忌」酒款，帶有杏仁、葡萄乾和莓果氣息，同時賦予黑巧克力、成熟無花果，及太妃糖香甜尾韻，在2023年9月推出後即受到消費者喜愛。歐肯14年豐馥紫雪莉富含「龍眼花蜜」、「蜜香紅茶」、「冬瓜黑糖」等熟悉台灣味，搭配台灣經典年菜，例如：烏魚子、三杯料理等極為合適，絕對是年節餐桌上不可或缺的美味良伴。

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